Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Цель проекта — создать простую и удобную в использовании криптовалюту, которая в будущем станет дополнением к наличным деньгам

Председатель Центробанка Швеции Стефан Ингвес (Фото: Vilhelm Stokstad / TT News Agency / AP)

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Пилотный проект продлится до февраля 2021 года. Его цель — создание «простой и удобной для пользователя» цифровой валюты, говорится в заявлении.

Тестирование будет проходить в режиме симуляции. Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.

При этом Банк Швеции указывает, что в настоящее время решение о выпуске электронной валюты или о том, какая технология может быть использована при ее создании, не принято. «Основная цель пилотного проекта заключается в том, чтобы банк расширил свои знания о цифровой кроне», — сообщает регулятор.