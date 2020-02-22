Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека Общество, 06:20 Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону Технологии и медиа, 06:08 Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе Политика, 05:36 Принц Гарри с женой откажутся от слова «королевский» в названии бренда Политика, 05:15 HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья» Общество, 04:42 Станцию метро «Смоленская» в Москве закроют на ремонт Общество, 04:04 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,3 тыс. человек Общество, 03:55 США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе Политика, 03:27 В Европе зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса Общество, 03:03 Число зараженных новым коронавирусом в США превысило 30 человек Общество, 02:40 Один из банков «большой четверки» в США выплатит $3 млрд штрафов Финансы, 02:30 Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем Общество, 01:48 В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части наружного стекла Общество, 01:23 Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс Бизнес, 01:02
Технологии и медиа ,  
0 

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Цель проекта — создать простую и удобную в использовании криптовалюту, которая в будущем станет дополнением к наличным деньгам
Председатель Центробанка Швеции Стефан Ингвес (Фото: Vilhelm Stokstad / TT News Agency / AP)

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Пилотный проект продлится до февраля 2021 года. Его цель — создание «простой и удобной для пользователя» цифровой валюты, говорится в заявлении.

Тестирование будет проходить в режиме симуляции. Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.

При этом Банк Швеции указывает, что в настоящее время решение о выпуске электронной валюты или о том, какая технология может быть использована при ее создании, не принято. «Основная цель пилотного проекта заключается в том, чтобы банк расширил свои знания о цифровой кроне», — сообщает регулятор.

В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Экономика

Технология, которая используется при создании электронной кроны, основана на платформе Corda, которую разработала американская финансово-технологическая исследовательская компания R3 Corda, пишет Bloomberg. Как отмечает Aftonbladet, ЦБ запустил проект после нескольких лет исследований. Предполагается, что в будущем цифровая валюта станет дополнением к наличным деньгам.

В 2018 году Банк международных расчетов подсчитал, что в Швеции объем наличных денег в обращении составил 1,4% ВВП страны. В Еврозоне этот показатель был равен 10,7%.

В конце декабря о тестировании цифровой платежной системы объявил ЦБ Багамских островов. О работе национальной криптовалюты сообщил и Народный банк Китая.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Швеция, Центробанк, шведская крона, Цифровая валюта
Материалы по теме
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Экономика
Reuters узнал о планах ЕС ввести запрет на рисковую криптовалюту
Финансы
Дуров заявил о готовности вернуть 77% денег инвесторам в его криптовалюту
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter