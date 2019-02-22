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Рогозин сообщил о планах постройки для «Роскосмоса» здания в форме ракеты
Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент Владимир Путин. Возведение объектов, по словам главы «Роскосмоса», начнется уже в 2019 году
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

«Уже началась проработка эскизных вариантов самого национального космического центра. Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание. Оно будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно напоминать ракету как символ «Роскосмоса», это разумно», — рассказал Рогозин. «Представлены разные проекты головного офиса, но все они по форме напоминают ракету», — добавил он.

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

​По словам Рогозина, возведение объектов Национального космического центра (НКЦ), сформировать который поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы президент России Владимир Путин, начнется уже в 2019 году. Кроме головного офиса «Роскосмоса» в НКЦ планируется разместить также офисы ряда предприятий отрасли и ряд других объектов — центр отраслевых молодежных программ, базовые кафедры и факультеты опорных вузов и колледжей, которые готовят кадры для ракетно-космической отрасли, а также Ситуационный центр.

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«Ситуационный центр, которого у нас до сих пор нет, и это неприлично. В рамках ситуационного центра мы планируем создание Центра управления полетами. Это не значит, что мы переносим ЦУП из Королева. Это будет зеркало королевского ЦУПа, и особенно это важно для принятия решения по развитию новых научных программ, лунной программы, освоения дальнего космоса», — пояснил Рогозин.

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

Главной специализацией производственного и научного кластеров НКЦ Рогозин назвал «водородную тематику», с которой в «Роскосмосе» связывают «планы по освоению дальнего космоса», в том числе создание на водородной основе третьей ступени ракеты-носителя «Ангара».

Обращаясь 20 февраля с посланием к Федеральному cобранию, Путин заявил, что НКЦ должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин назвал лучшим местом для строительства НКЦ территорию ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

«В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище. Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие», — написал Собянин на своей странице в сети Twitter.

Центр имени Хруничева занимает в Москве территорию площадью более 100 га в районе Новозаводской улицы в Западном административном округе Москвы неподалеку от станций метро «Багратионовская» и «Фили».

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Авторы: Евгения Кузнецова, Евгений Калюков
Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин
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