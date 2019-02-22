Рогозин сообщил о планах постройки для «Роскосмоса» здания в форме ракеты

Рогозин сообщил о планах постройки для «Роскосмоса» здания в форме ракеты

Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент Владимир Путин. Возведение объектов, по словам главы «Роскосмоса», начнется уже в 2019 году

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

«Уже началась проработка эскизных вариантов самого национального космического центра. Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание. Оно будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно напоминать ракету как символ «Роскосмоса», это разумно», — рассказал Рогозин. «Представлены разные проекты головного офиса, но все они по форме напоминают ракету», — добавил он.

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

​По словам Рогозина, возведение объектов Национального космического центра (НКЦ), сформировать который поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы президент России Владимир Путин, начнется уже в 2019 году. Кроме головного офиса «Роскосмоса» в НКЦ планируется разместить также офисы ряда предприятий отрасли и ряд других объектов — центр отраслевых молодежных программ, базовые кафедры и факультеты опорных вузов и колледжей, которые готовят кадры для ракетно-космической отрасли, а также Ситуационный центр.