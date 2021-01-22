Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Правительство Японии опровергло данные о планах отменить Олимпиаду Спорт, 08:18 Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021-м Pro, 08:06 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 08:04 Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду Финансы, 08:00 СК возбудил дело после гибели горняков на шахте в Кузбассе Общество, 07:59 Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа Технологии и медиа, 07:56 От Шалимова до Миранчука. Чем российские футболисты запомнились в Италии Спорт, 07:45 СМИ узнали о соглашении Pfizer с ВОЗ по поставкам в бедные страны Общество, 07:44 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 07:34 Сбербанк назвал самые популярные в пандемию у туристов российские регионы Общество, 07:30 Москва предложила правительству поддержать рестораны отменой НДС Бизнес, 07:26 ВЭБ получил новые цели на фоне реформы институтов развития Финансы, 07:00 Копить нельзя потратить: где поставить запятую РБК и Сбер, 06:55 Врач рассказал о возможности снизить риск заражения коронавирусом Общество, 06:42
Технологии и медиа ,  
0 

Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

Маск пообещал половину своего состояния тому, кто изобретет лучшую технологию по улавливанию углекислого газа. Главная задача этого процесса — борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал награду тому, кто создаст лучшую технологию улавливания углекислого газа. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — заявил он.

Маск добавил, что раскроет детали своего предложения на следующей неделе.

Процесс улавливания включает отделение от промышленных и энергетических источников выбросов и последующее хранение углекислого газа, чтобы он не попал в атмосферу. Основная цель — борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса
Бизнес
Илон Маск

На данный момент Маск — самый богатый человек на планете, следует из данных рейтинга Bloomberg, который отслеживает данные в реальном времени. Состояние предпринимателя оценивается в $201 млрд. За год на фоне роста стоимости акций Tesla оно увеличилось на $169 млрд. Однако, по подсчетам Forbes, богатейшим является глава Amazon Джефф Безос.

Согласно данным Bloomberg, Маск стал самым богатым человеком 7 января. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в $193 млрд. Маск же, после того как обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе. По словам бизнесмена, он решил распродать все свое имущество ради колонизации Красной планеты. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал Маск.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Ранее бизнесмен говорил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 млн человек, построив для этого флот из 1 тыс. звездолетов. Он заявил, что будет готов предоставлять ссуды и рабочие места на Марсе тем, кто сможет себе позволить совершить перелет на эту планету.

Автор
Виктория Полякова
Илон Маск углекислый газ
Материалы по теме
Состояние Илона Маска превысило $200 млрд
Финансы
Tesla не хватило 450 машин для исполнения обещания Маска по продажам
Бизнес
Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter