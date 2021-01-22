Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

Маск пообещал половину своего состояния тому, кто изобретет лучшую технологию по улавливанию углекислого газа. Главная задача этого процесса — борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды

Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал награду тому, кто создаст лучшую технологию улавливания углекислого газа. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — заявил он.

Маск добавил, что раскроет детали своего предложения на следующей неделе.

Процесс улавливания включает отделение от промышленных и энергетических источников выбросов и последующее хранение углекислого газа, чтобы он не попал в атмосферу. Основная цель — борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.