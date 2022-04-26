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В Warner Bros. выразили надежду на возвращение в Россию

Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Киностудия Warner Bros. надеется вернуться в Россию, но при каких условиях, пока неясно, рассказал президент международной кинодистрибуции студии Эндрю Криппс, выступая на конференции владельцев кинотеатров CinemaCon. Его слова приводит издание Deadline.

По словам Криппса, киноиндустрия за последние два года, когда в мире была пандемия, научилась «жить с неопределенностью». Многие кинотеатры в этот период закрылись, но нужно надеяться, что для этой проблемы «есть какое-то подобие решения», сказал представитель киностудии. Он отметил, что сейчас в России официально совсем не выходят голливудские фильмы, при этом существует большая проблема из-за пиратского контента. При каких условиях возможно возвращение голливудского кино в страну, Крипсс не знает.

«Я не знаю — это прекращение огня и вывод войск? На данный момент я просто не знаю. <...> Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда сможете вернуть продукт в страну», — сказал он во время панельной дискуссии с Мэри Парент, председателем отдела мирового производства кинокомпании Legendary Entertainment, и режиссером Дени Вильневом.

Как российские кинотеатры будут компенсировать потерю голливудского кино
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

1 марта сразу четыре крупные голливудские студии — Disney, Warner Bros., Sony и Paramount — объявили об отмене весенних релизов своих фильмов в России. 2 марта такое же заявление сделала Universal Pictures. В итоге не состоялись премьеры «Бэтмена», «Морбиуса» от Warner Bros. и Sony, «Затерянного города», второй части «Соника в кино» от Paramount, мультфильма «Я краснею» от диснеевской студии Pixar, «Плохие парни», «Скорая помощь» от Universal Pictures и других.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев назвал отказ голливудских студий от релизов в России катастрофой для отечественного кинопроката. Фильмы пяти ушедших студий составляют 80% российского рынка, отметил Нечаев, и картин российских и независимых компаний не хватит, чтобы компенсировать потери. Из-за этого Нечаев предрек массовое закрытие кинотеатров.

Материалы к статье
Теги
Warner Bros. кинобизнес кинотеатры Голливуд
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