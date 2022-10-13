Борисов заявил о планах запустить спутники для иностранных заказчиков в 2023 году

Борисов заявил о запуске спутников для иностранных заказчиков в 2023 году

Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков из дружественных стран в 2023 году, сообщил ТАСС генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«У нас есть заказы от дружественных стран. Но это является коммерческой тайной. <…> Я надеюсь, в следующем году несколько пусков будет», — сказал Борисов.

Накануне, 12 октября, Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Ангосат-2», созданным предприятием «Роскосмоса» для Анголы. Космический аппарат планируется разместить на геостационарной орбите (круговой орбите высотой около 36 тыс. км) в позиции 23 градусов восточной долготы.

«Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации не только Анголу, но и всю Африку и даже южные страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет», — объяснили в телеграм-канале госкорпорации.