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NYT заявила об успешной слежке за Трампом
Американская газета утверждает, что ей удалось вычислить перемещения Дональда Трампа в день визита в США в 2017 году премьер-министра Японии Синдзо Абе. Это было сделано после изучения базы сигналов сотовых телефонов США
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось отследить перемещения президента Дональда Трампа в течение одного дня в 2017 году.

Издание пишет, что в его распоряжении оказалась база из примерно 50 млрд сигналов сотовых телефонов более чем 12 млн жителей США. «Случайный набор» сигналов в период с 2016 по 2017 год позволил NYT по открытым источникам «в течение нескольких минут» расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы, и отследить местонахождение президента.

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В частности, по сигналу от одного устройства, которое, как утверждает газета, принадлежит агенту Секретной службы (охрана президента США), NYT восстановила перемещения Трампа в день визита в США в 2017 году премьер-министра Японии Синдзо Абе.

Утром владелец телефона выехал из поместья Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) и направился в гольф-клуб, где у президента была запланирована игра с Абе. Через несколько часов телефон переместился в еще один гольф-клуб в Палм-бич, где политики «насладились ланчем». Примерно к пяти вечера владелец телефона вернулся в Мар-а-Лаго, где Трамп провел с Абе «рабочий ужин».

Секретная служба США отказалась от комментариев газете.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, слежка
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