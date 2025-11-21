«ВымпелКом» ответил на критику конкурентов за бессрочные скидки

«МегаФон», МТС и Т2 требуют у «ВымпелКома» прекратить давать абонентам, перешедшим от других операторов, скидки. В противном случае они пригрозили обратиться в суд. Владелец бренда «Билайн» заявил, что намерен продолжать акцию

«ВымпелКом» (тоговая марка«Билайн») не станет отменять акции, при которых абонентам обещают выплату на счет и бессрочные скидки, сообщили РБК в пресс-службе компании. Оператор пояснил, что маркетинговые инициативы «опираются на уже зарекомендовавшие себя практики», адаптированные для телеком-рынка.

«Для нас отношения с клиентами — это, прежде всего, система обмена ценностью. Когда пользователь принимает звонок из другой сети, его оператор получает доход от межсетевого соединения. Если клиент через оператора покупает контент-подписку, оператор получает вознаграждение с продажи. Мы решили сделать очевидное — поделиться этой ценностью с клиентом», — заявили в компании.

В «ВымпелКоме» обратили внимание, что аналогичные принципы реализованы в банковской сфере — это кешбэк, а маркетплейсы и агрегаторы возвращают покупателям часть комиссии с продаж в виде баллов. «Мы уверены, что рынок связи созрел для моделей, в которых выгода формируется не за счет лишних обещаний, а за счет реальной экономики услуги и честных условий. Такой подход делает конкуренцию более здоровой и помогает рынку развиваться», — отметили в пресс-службе.

Так в «ВымпелКоме» отреагировали на коллективное письмо «МегаФона», МТС и Т2, которые, как писал «Коммерсантъ», обвинили конкурента в нарушении «взаимовыгодного баланса интересов». Поводом стал запуск акций для новых абонентов «Вымпелкома», которые перешли со своим номером от других операторов.

Согласно условиям запущенной в середине ноября акции, такие клиенты получат бессрочную 50-процентную скидку на оплату услуг связи. Также «ВымпелКом» пообещал платить 50 коп. на счет мобильного телефона за каждую полную минуту разговора, если абонент отвечает на вызов другого мобильного оператора. Система межоператорских взаиморасчетов интерконнект предусматривает, что операторы связи платят друг другу за соединение вызовов между сетями. Чем больше вызовов других компаний завершается на сети оператора, тем больше он получает. Средняя ставка по интерконнекту на рынке — 1 руб. за минуту.



Тройка операторов заявила, что новые акции «ВымпелКом» направлены на причинение конкурентам убытков. «МегаФон», МТС и Т2 попросили «ВымпелКом» отказаться от такой практики, пригрозив в противном случае обратиться в суды и в ФАС. В антимонопольной службе заявили газете, что готовы рассмотреть действия «ВымпелКома» и при наличии оснований принять меры.