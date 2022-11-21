Стартапу с российскими корнями отменили победу в европейском конкурсе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
Швейцарский футболист покончил с собой в 27 лет Спорт, 21:40
Глава «Росатома» предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС Политика, 21:38
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 21:32
Законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой расширили новыми запретами Политика, 21:31
Молдавия получит €100 млн на борьбу с энергетическим кризисом Политика, 21:27
ЦБ объяснил, кому можно вывозить за рубеж наличную валюту свыше $10 тыс. Финансы, 21:26
Англичане повторили рекорд. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 21:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:22
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 21:09
СК назвал возможную причину пожара у трех вокзалов в Москве Общество, 21:04
Голландцы начали ЧМ победой над лучшей командой Африки Спорт, 21:02
Цены на нефть Brent резко развернулись после заявления Саудовской Аравии Инвестиции, 20:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:50
Стартапу с российскими корнями отменили победу в европейском конкурсе Технологии и медиа, 20:50
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Стартапу с российскими корнями отменили победу в европейском конкурсе

Стартап Immigram с россиянами в числе основателей лишили победы в конкурсе Slush
Организаторы международного конкурса для стартапов отменили победу компании с российскими корнями после волны негативных откликов. Эксперты считают, что это решение не повлияет ни на стартап Immigram, ни на сам конкурс
Фото: SlushHQ / Twitter
Фото: SlushHQ / Twitter

Международный конкурс для стартапов Slush аннулировал победу платформы для релокации ИТ-специалистов Immigram, основанной россиянами, сообщили в Twitter организаторы. Конкурс проводился в Хельсинки с 14 по 18 ноября. На нем соискатели представляли свои проекты. Победитель должен был получить €1 млн от инвестфондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone.

О победе Immigram было объявлено 18 ноября. Событие вызвало критику наблюдавших за конкурсом пользователей, которые указывали, что компания продолжает работать в России, а значит, поддерживает специальную военную операцию на Украине. На следующий день организаторы заявили, что не сотрудничают с российскими компаниями или фондами и не принимают заявки от стартапов или инвесторов, базирующихся в России, и пообещали провести проверку.

Immigram был запущен в 2019 году. Он помогает ИТ-специалистам получить визу Global Talent, переехать в Великобританию, найти жилье и открыть банковский счет. Сервис основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов. Согласно заявлению стартапа в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена. — РБК), он помог более чем 350 специалистам, которые сейчас работают в Meta, Google, Samsung, Revolut и Bumble. В апреле Immigram собрал $500 тыс. от фонда Xploration Capital при участии основателя PandaDoc Микиты Микадо, фонда Joint Journey Ventures Сергея Дашкова, а также ангельских инвесторов.

Сама компания в понедельник на своей странице в LinkedIn заявила, что отзывает свою заявку на участие в конкурсе. В официальном заявлении, размещенном накануне, говорилось, что Immigram был основан иммигрантами, которые имеют украинские, татарские, польские и русские корни. Компания базируется и зарегистрирована в Великобритании с членами команды в Великобритании, Испании, Индонезии, Венгрии, Турции, Италии, на Кипре, в Таиланде, Южной Корее, Германии, Сербии, Франции, Грузии и Армении. В заявлении говорилось, что Immigram пожертвует $100 тыс. из выигрыша украинским неправительственным организациям.

На своей странице в Linkedin Анастасия Миролюбова написала, что уехала из России в 2016 году после того, как ее близкие друзья были задержаны за антиправительственные высказывания. С тех пор она там не жила, не занималась бизнесом и не платила налоги. Миролюбова также сообщила, что является резидентом Великобритании с 2016 года и сама прошла через все иммиграционные процессы, прежде чем начать бизнес. Семья ее компаньона Михаила Шаронова — из Одессы, а отец родом из Татарстана, отметила Миролюбова.

РБК направил запрос Immigram.

Читайте на РБК Pro
Чем цепляют «бренды-славяне»: разбираем механику русского стиля в дизайне
Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе
Какие три уязвимости Netflix, Uber и Snap могут привести к катастрофе
Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы

Какая реакция последовала

Этот случай еще раз доказывает полную зависимость экономики и бизнеса от текущей политической ситуации в любой стране, отметил в беседе с РБК управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. Он назвал инцидент достаточно прогнозируемой и ожидаемой ситуацией. «Думаю, что это вряд ли как-то серьезно отразится на дальнейшей судьбе конкурса. Конечно, организаторы учтут этот скандал и в будущем постараются не повторять его, отдавая предпочтение стартапам из Восточной и Северной Европы, которые менее рискованны для них. Что касается Immigram, им придется идти за новым раундом инвестиций. Этот скандал, к сожалению, обострил ситуацию, им будет теперь гораздо труднее поднять деньги, и будущие инвесторы усилят свои процедуры проверки и будут больше придираться», — рассуждает Инютин.

Основатель компании Dsight Арсений Даббах считает, что подобная отмена решения отрицательно скажется на конкурсе, поскольку это было сделано по мотивам национальной дискриминации. «В текущей ситуации Slush поддался на давление извне и выбрал менее болезненное для себя решение. Immigram же доказала, что выдающаяся это команда и сможет привлечь своих инвесторов. Полагаю, что предложений у них будет много», — прогнозирует Даббах.

Венчурный инвестор, основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев также считает, что на работу Immigram ситуация никак не повлияет, поскольку «это отличный проект, основанный талантливыми фаундерами, решающий понятную, конкретную боль на рынке». Но и на организаторах конкурса, по его мнению, ситуация вряд ли отразится.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Венчурные инвестиции стартап релокация ИТ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«МегаФон» исключили из ассоциации операторов мобильной связи
Технологии и медиа
Россиян исключили из жюри итальянской литературной премии «Стрега»
Общество
Структуры ЦБ и «Сбера» исключили из сообщества по борьбе с киберугрозами
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter