Стартапу с российскими корнями отменили победу в европейском конкурсе

Организаторы международного конкурса для стартапов отменили победу компании с российскими корнями после волны негативных откликов. Эксперты считают, что это решение не повлияет ни на стартап Immigram, ни на сам конкурс

Фото: SlushHQ / Twitter

Международный конкурс для стартапов Slush аннулировал победу платформы для релокации ИТ-специалистов Immigram, основанной россиянами, сообщили в Twitter организаторы. Конкурс проводился в Хельсинки с 14 по 18 ноября. На нем соискатели представляли свои проекты. Победитель должен был получить €1 млн от инвестфондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone.

О победе Immigram было объявлено 18 ноября. Событие вызвало критику наблюдавших за конкурсом пользователей, которые указывали, что компания продолжает работать в России, а значит, поддерживает специальную военную операцию на Украине. На следующий день организаторы заявили, что не сотрудничают с российскими компаниями или фондами и не принимают заявки от стартапов или инвесторов, базирующихся в России, и пообещали провести проверку.

Immigram был запущен в 2019 году. Он помогает ИТ-специалистам получить визу Global Talent, переехать в Великобританию, найти жилье и открыть банковский счет. Сервис основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов. Согласно заявлению стартапа в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена. — РБК), он помог более чем 350 специалистам, которые сейчас работают в Meta, Google, Samsung, Revolut и Bumble. В апреле Immigram собрал $500 тыс. от фонда Xploration Capital при участии основателя PandaDoc Микиты Микадо, фонда Joint Journey Ventures Сергея Дашкова, а также ангельских инвесторов.

Сама компания в понедельник на своей странице в LinkedIn заявила, что отзывает свою заявку на участие в конкурсе. В официальном заявлении, размещенном накануне, говорилось, что Immigram был основан иммигрантами, которые имеют украинские, татарские, польские и русские корни. Компания базируется и зарегистрирована в Великобритании с членами команды в Великобритании, Испании, Индонезии, Венгрии, Турции, Италии, на Кипре, в Таиланде, Южной Корее, Германии, Сербии, Франции, Грузии и Армении. В заявлении говорилось, что Immigram пожертвует $100 тыс. из выигрыша украинским неправительственным организациям.

На своей странице в Linkedin Анастасия Миролюбова написала, что уехала из России в 2016 году после того, как ее близкие друзья были задержаны за антиправительственные высказывания. С тех пор она там не жила, не занималась бизнесом и не платила налоги. Миролюбова также сообщила, что является резидентом Великобритании с 2016 года и сама прошла через все иммиграционные процессы, прежде чем начать бизнес. Семья ее компаньона Михаила Шаронова — из Одессы, а отец родом из Татарстана, отметила Миролюбова.

РБК направил запрос Immigram.

Какая реакция последовала

Этот случай еще раз доказывает полную зависимость экономики и бизнеса от текущей политической ситуации в любой стране, отметил в беседе с РБК управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. Он назвал инцидент достаточно прогнозируемой и ожидаемой ситуацией. «Думаю, что это вряд ли как-то серьезно отразится на дальнейшей судьбе конкурса. Конечно, организаторы учтут этот скандал и в будущем постараются не повторять его, отдавая предпочтение стартапам из Восточной и Северной Европы, которые менее рискованны для них. Что касается Immigram, им придется идти за новым раундом инвестиций. Этот скандал, к сожалению, обострил ситуацию, им будет теперь гораздо труднее поднять деньги, и будущие инвесторы усилят свои процедуры проверки и будут больше придираться», — рассуждает Инютин.

Основатель компании Dsight Арсений Даббах считает, что подобная отмена решения отрицательно скажется на конкурсе, поскольку это было сделано по мотивам национальной дискриминации. «В текущей ситуации Slush поддался на давление извне и выбрал менее болезненное для себя решение. Immigram же доказала, что выдающаяся это команда и сможет привлечь своих инвесторов. Полагаю, что предложений у них будет много», — прогнозирует Даббах.

Венчурный инвестор, основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев также считает, что на работу Immigram ситуация никак не повлияет, поскольку «это отличный проект, основанный талантливыми фаундерами, решающий понятную, конкретную боль на рынке». Но и на организаторах конкурса, по его мнению, ситуация вряд ли отразится.