«Росатом» решил купить ИТ-подрядчика «Электронного бюджета» и «Выборов»

«Росатом» ведет переговоры о покупке доли в разработчике средств защиты информации «Код безопасности». В текущих условиях госкорпорации выгодно иметь собственного игрока, чтобы не делиться чувствительными данными со сторонними

Фото: securitycode.ru

Суть сделки

«Русатом — Цифровые решения», «дочка» госкорпорации «Росатом», ведет переговоры о покупке доли в компании «Код безопасности». Об этом РБК рассказали несколько источников на ИТ-рынке и подтвердил собеседник, близкий к переговорам. Речь идет «о партнерстве на паритетных началах», отметил он.

По его словам, более 100 предприятий атомной отрасли уже используют продукты «Кода безопасности» на регулярной основе: «Приобретение доли в этой компании позволит не только повысить контролируемость защиты информационной инфраструктуры российской атомной отрасли, но также реализовать синергии за счет объединения технологий и продуктов предприятий отрасли с продуктами «Кода безопасности» в рамках комплексного предложения для российских и зарубежных клиентов».

По словам нескольких собеседников, «Росатом» заинтересовался покупкой этой компании еще в 2021 году, но нынешние владельцы компании рассчитывали найти претендента с более высоким предложением по цене. В связи с изменениями ситуации на рынке, последовавшими после начала специальной военной операции на Украине, переговоры активизировались, отметил один из источников РБК. Еще один собеседник отметил, что для основного бизнеса «Росатома» информационная безопасность критически важна, поэтому госкорпорация в последнее время проявляет интерес к диверсификации и технологическому сектору. Он не исключил, что «Росатом» попытается консолидировать несколько игроков в области информбезопасности.

«Росатом» и представитель Филиппа Генса (основной владелец «Кода безопасности») от комментариев отказались.

Участники сделки

Компания «Код безопасности» основана в 2008 году. Защищает государственные информационные системы, такие как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальная система платежных карт (НСПК), система «Платон» и др. По данным СПАРК, акционеры — Филипп Генс (85%), Петр Ефимов (10%) и Алла Голова (5%). Выручка в 2021 году — 4,59 млрд руб., чистая прибыль — 884 млн руб. Филипп Генс, чьим основным активом является одна из крупнейших российских ИТ-компаний — группа «Ланит», приобрел долю в «Коде безопасности» в 2019 году. Компания не была присоединена к его основному бизнесу и осталась независимой — как объяснял Генс, чтобы у нее осталась возможность работать со всем рынком.

«Русатом — Цифровые решения» «реализует функции торгового дома по продвижению и продаже цифровых продуктов и решений, разрабатываемых предприятиями и организациями атомной отрасли». Выручка — 78,9 млн руб., чистый убыток — 60,4 млн руб.

По словам источника РБК, близкого к госкорпорации, для них приобретение «Кода безопасности» «носит стратегический характер», а переговоры ведутся «в рамках реализации единой цифровой стратегии «Росатома». Она была принята в 2018 году и предполагает создание к 2024 году квантового компьютера, развитие новых производственных технологий и участие в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» по другим направлениям; разработку и вывод на рынок цифровых продуктов для промышленных предприятий; обеспечение цифровизации процессов сооружения АЭС; импортозамещение и создание единой цифровой платформы атомной отрасли. Кроме того, по словам собеседника РБК, «в новых условиях 2022 года сделка будет способствовать реализации поставленных перед корпорацией задач по защите критической информационной инфраструктуры», к которой относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний.

Участники рынка ранее рассказывали об интересе «Росатома» к покупке различных ИТ-компаний. Так, в сегменте дата-центров, как рассказывали собеседники РБК в конце 2020 года, госкорпорация планировала приобрести петербургского оператора дата-центров Xelent, а также московские StoreData и IXcellerate, но сделка состоялась только с первым. В конце 2021 года «Коммерсантъ» сообщал, что госкорпорация обсуждает покупку контрольного пакета акций МЦСТ — разработчика отечественных процессоров «Эльбрус», а также о намерении приобрести ИТ-интегратор AT Consulting за 10–12 млрд руб. В марте этого года «Русатом — Цифровые решения» и AT Consulting объявили, что договорились о создании «стратегического партнерства для решения задач в сфере цифровизации», а в апреле структура госкорпорации, по данным TAdviser, приобрела контрольный пакет этой компании. В октябре «Росатом» учредил Научно-производственное объединение «Критические информационные системы», которое займется выпуском оборудования и электронных компонентов для владельцев критической информационной инфраструктуры.

В начале ноября на форуме CNews директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов заявлял, что госкорпорация планирует нанять более 5 тыс. ИТ-специалистов к 2025 году из-за расширения продуктовой линейки и внедрения большого количества новых ИТ-решений.

Цена вопроса

Вице-президент Advance Capital Артур Шубаев отмечает, что исходя из оценки размера EBITDA «Кода безопасности» в 1,1–1,2 млрд руб. стоимость 100% актива могла бы составить 4,5–5,75 млрд руб. По его словам, мультипликаторы выкупа ИТ-компаний сейчас находятся в диапазоне от 4х до 5х EBITDA. В частности, недавно один из сооснователей «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик продал свою долю в головной структуре Kaspersky Labs Limited за $50 млн, что, по оценке Шубаева, соответствовало мультипликатору 3,2х EBITDA. Но если структурам «Росатома» достанется неминоритарная доля, может быть премия за контроль, указал Шубаев.

В конце 2019 года, когда Филипп Генс покупал контрольный пакет «Кода безопасности», эксперты оценивали стоимость всей компании в одну-две выручки, то есть в 2–4 млрд руб.

Перспективы

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2021 году объем рынка кибербезопасности в России составлял 185,9 млрд руб. На российских вендоров приходился 61% этого рынка, остальное — на зарубежных. «Код безопасности» был в топ-5 крупнейших поставщиков средств защиты информации по выручке (без учета услуг) с долей 7% после российских «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «ИнфоТеКС» и иностранной Check Point Software Technologies. В ЦСР ожидали, что в ближайшие пять лет объем отечественного рынка кибербезопасности вырастет до 469 млрд руб.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что в этом году возросла уязвимость к хакерским атакам, поэтому госкорпорациям выгодно иметь собственную компанию, которая могла бы обеспечить защиту. В таком случае, по его словам, компаниям не придется обращаться к сторонним компаниям и рисковать чувствительной информацией. «В этом году изменилась геополитическая ситуация, поэтому очевидно, что она могла сподвигнуть стороны к сделке», — указал эксперт.

Антон Якимов, замгендиректора группы «Т1» по технологическому развитию, также отмечает, что сейчас тема информационной безопасности как никогда актуальна. Все ведущие игроки ИТ-рынка стараются наращивать компетенции и бизнес по этому направлению, несмотря на дефицит кадров. «Код безопасности» — один из лидеров рынка и привлекательный актив. Востребованность темы, спрос и высокая неопределенность рынка делают тему продажи актива актуальной именно сейчас, на пике интереса», — рассуждает он.

При этом продажу Генсом доли в «Коде безопасности» спустя несколько лет после приобретения глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин связал с возможной необходимостью в дополнительных средствах на 2023 год, например «для закрытия операционных проблем основного актива — «Ланита». Последний занимается системной интеграцией, часть бизнеса таких компаний завязана на поставке и внедрении оборудования, но после 24 февраля этот сегмент ИТ-рынка «значительно просел», отметил Бегтин. «Многие компании на ИТ-рынке находятся в состоянии неопределенности, когда текущие контракты заканчиваются, а новых нет. Раньше к моменту принятия нового федерального или региональных бюджетов у ИТ-компаний уже были на руках договоренности о потенциальных контрактах на будущий год, сейчас ситуация изменилась», — рассказал он.

Еще один источник на рынке информационной безопасности говорит, что «в условиях турбулентности экономики рынок информационной безопасности будет консолидироваться вокруг крупных игроков — Positive Technologies, «Лаборатория Касперского», BI.ZONE, «РТК-Солар». «Выживут только самые крупные и устойчивые игроки рынка с широким портфелем и большим спектром заказчиков. У небольших компаний в условиях санкционного давления, отъезда разработчиков, сложности получения кредитов, усиления требования по информационной безопасности остается три варианта — уйти с рынка, объединиться в альянсы или продаться», — прогнозирует этот собеседник.