Внедрение искусственного интеллекта: как государство поддерживает отрасль

Фото: Shutterstock

Российская экономика за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ) получила в 2021 году дополнительные 300 млрд руб., а общий вклад в ВВП российских организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, составил более 22 трлн руб. Такие данные привел в августе зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, добавив, что в текущих условиях необходимо усилить внедрение прикладных решений по ИИ в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики.

На сегодняшний день, по оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России, отраслями-лидерами по внедрению технологий искусственного интеллекта являются финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком, рассказывает директор центра Сергей Наквасин. Порядка 53% организаций их этих отраслей уже используют ИИ-технологии в своей деятельности, отмечает он: «Также есть успешные группы кейсов по внедрению ИИ-решений в организациях ТЭК, промышленности, транспортной отрасли, здравоохранения. Ряд отраслей являются консервативными в части цифровизации, например, строительная отрасль и ЖКХ. В этих сферах показатели внедрения ИИ-решений пока низкие, но потенциал технологического развития там достаточно серьезный».

Для развития рынка ИИ в России в 2020 году был создан федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». В 2021 году более 430 разработчиков перспективных ИИ-решений и open-source-библиотек получили гранты и прошли акселерационные программы, привел данные вице-премьер Чернышенко. В планах властей к 2024 году как минимум удвоить это число. Комплекс мер в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» включает в себя программы грантового финансирования, которые предусматривают поддержку разработки, масштабирования и акселерации ИИ-проектов, а также поддержку разработчиков открытых библиотек, перечисляет Наквасин. За период 2022–2024 годов, по его словам, на эти меры предусмотрено порядка 7,5 млрд руб.

В исследовании Центра компетенций МФТИ «Искусственный интеллект», подготовленном весной этого года, говорится, что с принятием федерального проекта «Искусственный интеллект» годовое финансирование ИИ увеличилось примерно в два раза.

Поддержка внедрения ИИ-решений

В 2022 году один из операторов мер поддержки в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Фонд содействия инноваций (ФСИ) впервые объявил грантовый конкурс, ориентированный именно на внедрение ИИ-решений. Проходящий благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», конкурс «Внедрение-ИИ» призван поддержать малые предприятия, планирующие внедрять собственные решения в области искусственного интеллекта.

Согласно тому же исследованию Центра компетенций МФТИ «Искусственный интеллект», всего в России в 2021 году насчитывалось около 400 компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. При этом рынок российского ИИ состоит из большого числа микро- и малых предприятий и нескольких крупных корпораций. Порядка 300 компаний (75% от общего количества) имеют выручку менее 150 млн руб. в год и занимают не более 1,5% рынка в денежном выражении. Тогда как около 100 компаний (25% от общего числа) занимают оставшиеся 98,5% рынка. При этом 80% рынка приходится всего на семь компаний, две из которых — «Яндекс» и VK — занимают почти половину рынка (48% в денежном выражении), говорится в исследовании.

Среди основных сложностей в части разработки и масштабного внедрения ИИ-решений российские организации отмечали, в первую очередь, недостаток финансовых ресурсов, а также информации о существующих российских разработках, говорит Наквасин.

Новая мера поддержки, разработанная совместно с экспертным сообществом, позволит разработчикам снижать цены на внедрение, не опасаясь потери маржинальности, и стимулировать ускоренное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики, добавляет заместитель генерального директора Фонда Павел Гудков: «Конкурс «Внедрение-ИИ» дает дополнительную поддержку разработчикам технологий на базе искусственного интеллекта именно сейчас, когда они сталкиваются с объективным снижением спроса. Многие потребители откладывают проекты внедрения новых технологий, являющиеся высокорисковыми, на последующие периоды, ожидая улучшения экономической ситуации».

Прием заявок на конкурс уже завершился. Максимальный размер гранта — до 50 млн руб. Претендовать на него могли малые предприятия, соответствующие ряду условий:

имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

обладают статусом налогового резидента России;

руководитель малого предприятия не должен участвовать в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время, в качестве руководителя организации, научного руководителя проекта (исключение — реализация договора о предоставлении гранта по конкурсу «Акселерация—ИИ»).

В конкурсе принимали участие ИИ-проекты по следующим направлениям:

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

«Запуск конкурса «Внедрение-ИИ» стал возможен, поскольку уровень развития технологий искусственного интеллекта становится выше, а компании, разрабатывавшие в России такие проекты ранее с использованием государственной поддержки или самостоятельно, переходят на этап коммерциализации своих технологий. Возникает потребность поддержать их уже на новом этапе их становления», — говорит и.о. директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева. Она также выразила надежду, что число проектов нужного уровня и компаний, которые могут претендовать на этот вид поддержки, будет расти: «Это будет означать, что система «взращивания» проектов в области искусственного интеллекта от идеи до коммерциализации, работает эффективно».

Перспективы развития ИИ в России

Согласно оценкам международной исследовательской компании IDC, сделанным весной 2021 года, российский рынок решений искусственного интеллекта будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 18,5% до 2024 года. «Заменяя людей или помогая им в ежедневной работе, решения ИИ становятся привлекательнее для внедрения, а развитие технологий будет способствовать демократизации этих решений для компаний всех секторов экономики», — поясняет директор по исследованиям IDC в России и СНГ Елена Семеновская.

«Применение ИИ-технологии дает ощутимые социальные и экономические эффекты, поэтому рассчитываем, что до 2025 года они будут массово внедряться в органах государственной власти и бизнесе, — говорит директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России Сергей Наквасин. — Более того, к настоящему моменту почти все инструменты развития движущих факторов ИИ, применяемые в развитых странах, есть и в России — это в первую очередь поддержка научных исследований, развития кадрового потенциала, а также поддержка разработчиков».

Следующим этапом, по его словам, станет поддержка внедрения и масштабирования ИИ-решений в отраслях экономики: «Планируется, что до конца 2024 года не менее 50% организаций в ключевых отраслях экономики и социальной сферы будут внедрять технологии искусственного интеллекта. Это позволит сформировать отраслевые сообщества заказчиков и разработчиков, а сам искусственный интеллект выйдет на стадию самостоятельного рынка. По предварительным экспертным оценкам до 2025 года, искусственный интеллект может обеспечить прирост ВВП страны до 1%».