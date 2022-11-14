Три кита цифровой трансформации: актуальные меры господдержки ИТ-сферы

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В октябре 2022 года Минцифры России своим приказом утвердило перечень из 36 видов деятельности, относящихся к ИТ-сфере: созданный ведомством реестр дополнили таким бизнесом, который вносит реальный вклад в цифровое развитие страны, а значит, вправе претендовать на господдержку.

Ранее летом федеральным законом был расширен список льгот для ИТ-компаний и скорректированы условия их получения, причем все изменения получили обратную силу и распространяются на период с 1 января 2022 года. Налог на прибыль для айтишников, включенных в реестр, обнуляется на срок до 31 декабря 2024 года, страховые взносы устанавливаются на уровне 7,6%, при этом существенно снизились требования к частным компаниям. Так, нет больше ограничений по минимальной численности сотрудников, а доля доходов от разработки и продажи собственного софта снижена до 70%. Кроме того, расширен перечень видов деятельности, попадающих под льготы.

Фискальные послабления — лишь часть мер поддержки, которую получает отрасль. По национальному проекту «Цифровая экономика» практически каждая отечественная ИТ-компания может претендовать на гранты и субсидии либо же воспользоваться программой льготного кредитования. Представителям малого и среднего бизнеса доступна скидка на российское ПО, которое они могут интегрировать в свои бизнес-процессы. Рассказываем о том, как расширяются сегодня меры поддержки ИТ-отрасли и цифровой трансформации предприятий.

ИТ-гранты: куда за ними обращаться

Одна из форм поддержки отрасли — гранты на разработку и внедрение отечественных ИТ-продуктов. В зависимости от того, на каком этапе находится проект, можно выбрать ту или иную программу поддержки фонда-оператора. Некоторые опции доступны вне зависимости от того, является ли сама компания инновационной: достаточно, чтобы она внедряла ИТ-решения в свою деятельность. Программы фондов-операторов покрывают различные опции — есть и для крупного бизнеса, и для начинающих стартапов, индивидуальных предпринимателей. Можно получить грант для того, чтобы начать дело. А можно — для развития крупного проекта или интеграции цифровых решений в промышленные производства.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ)

Фонд поддерживает грантополучателя на стадиях разработки и внедрения продукта: от создания решения, его доработки, внедрения и последующего продвижения на отечественном и зарубежных рынках. В текущем году был изменен механизм получения поддержки: упрощена процедура конкурсного отбора, грантовое финансирование выросло до 80% от сметы проекта, а максимальный размер гранта увеличен с 300 млн руб. до 500 млн руб. Срок включения разработанного продукта в реестр отечественного ПО также вырос с шести месяцев до одного года.

По словам гендиректора РФРИТ Александра Павлова, по решению правительства России особо значимые проекты могут быть поддержаны грантом на сумму до 6 млрд руб.

Упрощение процедуры конкурсного отбора позволило сформировать воронку проектов в четыре раза больше предыдущих показателей. Всего с момента старта конкурсного отбора на разработку перспективных отечественных решений в сфере ИТ через портал ЕПГУ было подано более 1 тыс. заявок. Каждый участник, претендующий на грантовую поддержку, получает глубокую и всестороннюю экспертизу фонда.

РФРИТ обеспечивает прямую коммуникацию с ИТ-компаниями на всех этапах конкурсного отбора: обеспечивает консультационную и информационную поддержку, дает предложения по улучшению проектов, проводит разъясняющие вебинары по процедуре приема и рассмотрения заявок на гранты.

Фонд поддерживает цифровизацию бизнеса и внедрение новых, ранее коммерчески не использовавшихся цифровых решений. А потому претендовать на грант компании могут вне зависимости от степени инновационности их деятельности.

По словам Екатерины Столбовой, руководителя проектного офиса фонда «Сколково», подобный инструмент полезен как компаниям-заказчикам, так и разработчикам. Заказчик может повысить экономическую эффективность бизнеса или заменить иностранное ПО на российское, а производитель софта — выйти на тиражирование своих разработок.

Предельный размер гранта в 2022 году был увеличен со 120 млн руб. до 300 млн руб., а объем финансирования мер поддержки на текущий год вырос в два раза и составил 2,4 млрд руб.

В этом году машиностроительный дивизион «Росатома» АО «Атомэнергомаш» запустил систему онлайн-мониторинга производственного оборудования — программа контроля загруженности станков и оповещения о внештатных ситуациях. Стоимость проекта составила около 200 млн руб., половину расходов удалось покрыть грантом фонда «Сколково» по национальному проекту «Цифровая экономика». Заместитель гендиректора по экономике и финансам «Атомэнергомаша» Сергей Бондаренко заявил, что целью является повышение эффективности бизнеса, тогда как цифровизация — безальтернативный для этого инструмент. Сеть медицинских центров «Открытая клиника» первой в России пошла на внедрение системы интеллектуального распознавания рентгеновских снимков от отечественного разработчика «Интеллоджик». «Мы оценивали все работы в сумму около 60 млн руб., а это слишком большой риск даже для заметной клиники, такой как наша, — говорит председатель совета директоров компании Филипп Миронович. — За счет гранта удалось покрыть около 50 млн руб., еще 20% финансировали сами. На таких условиях мы были готовы рискнуть — и риск оправдался».

Фонд предлагает несколько видов программ поддержки перспективных российских проектов-стартапов. Ключевым с точки зрения поддержки малых предприятий является «Старт».

На первом этапе («Старт-1») можно получить грант до 4 млн руб., который выделяется на научные и экспериментальные исследования, оценку рисков проекта в целом и перспектив продукта на рынке, и в случае успешного освоения компания получит возможность участвовать во втором этапе конкурса — «Старт-2».

Здесь условия несколько отличаются: на втором этапе стартап может получить уже до 8 млн руб. гранта, при этом он обязан сам вложить не менее 15% от суммы финансирования (в случае со «Стартом-1» грантополучатель может рассчитывать на 100-процентное финансирование). «Старт-2» представляет собой подготовительный этап к коммерциализации НИОКР, которая происходит уже в рамках конкурса «Бизнес-Старт» после успешного прохождения двух первых этапов.

МСП купит со скидкой — государство компенсирует

Еще один проект для развития цифровой экономики — программа, которая позволяет компаниям приобретать программное обеспечение у российских производителей за 50% от стоимости лицензии. Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Чтобы купить отечественный софт в два раза дешевле, от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности, нужно лишь находиться в реестре МСП. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя и получает скидку. Воспользоваться программой могут компании и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 2 млрд руб. и числом сотрудников не более 250 человек.

На сегодняшний день в проекте представлено свыше 150 программных продуктов от 58 правообладателей. Количество совершенных покупок на момент публикации материала превысило полмиллиона, а их объем в денежном выражении составил 1,5 млрд руб. Хотя покупка лицензионного ПО даже за полную стоимость для малого бизнеса посильна, скидка — это важный стимул цифровизации российского МСП и поддержки отечественных ИТ-компаний. По словам директора 1С Бориса Нуралиева, программа помогла фирме нарастить средний чек продажи своих продуктов на 27%.

Наибольший спрос отмечен на софт для торговли, общепита и гостиничного бизнеса. Так, директор по маркетингу компании High Season Андрей Богданов отметил, что после ухода западных компаний им важно было выбрать стабильные системы бронирования и управления отелем российской разработки. «Кроме того, мы хотели увеличить доступный функционал, расширить список партнеров среди площадок онлайн-бронирования, с которыми наша предыдущая система не стыковалась», — добавил он. В итоге по программе субсидирования российского ПО High Season приобрела модуль бронирования Bnovo, что помогло компании оптимизировать затраты на переходное время.

Представитель ростовского ООО «Быстрые отчеты» Светлана Кострыкина рассказала о поиске удобного инструмента для перевода кадрового документооборота в «цифру» — ее компания в итоге остановилась на отечественной системе HRlink: «Помимо удобного и понятного интерфейса там предлагалась скидка в 50%. Эта скидка вместе с остальными факторами сыграла важную роль в выборе, поэтому мы остановились на этом решении». Как результат — оперативный перевод компании на удобную систему электронного документооборота.

Выбрать подходящий софт по программе цифровизации малого и среднего бизнеса можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий. Для покупки со скидкой 50% нужно кликнуть на логотип и перейти на площадку разработчика ПО.

Льготные ИТ-кредиты: где взять под 3%

Не менее значимой мерой поддержки ИТ-бизнеса по нацпроекту «Цифровая экономика» является кредитование по льготной ставке, которую субсидирует государство. Такие займы выдаются по ставке от 1 до 5% годовых, но если компания внесена в ИТ-реестр Минцифры, то годовая ставка для нее гарантированно не превысит 3%. Размер кредита зависит от того, подается компания на реализацию определенного проекта либо же целой программы:

от 5 млн руб. до 5 млрд руб. — на проект;

от 500 млн руб. до 10 млрд руб. — для программы.

Выдаются такие займы компаниям, которые занимаются разработкой и внедрением дорогостоящих цифровых решений, в том числе направленных на замещение импортного софта. Использовать их можно как для запуска проекта, так и для покрытия расходов по операционной деятельности. На сегодняшний день 115 проектов общим объемом портфеля 65,3 млрд руб. получили поддержку по программе льготного кредитования.