WSJ допустила окончание «тирании сенсорных экранов»
Производители начали возвращать кнопки в смартфоны, бытовые приборы и устройства в автомобилях, хотя ранее существовал тренд на отказ от них в пользу сенсорных экранов, пишет The Wall Street Journal. Статья газеты начинается со слов: «тирании сенсорных экранов, возможно, приходит конец».
В качестве первого примера издание приводит появление новой кнопки у последней версии iPhone. Apple установила в iPhone 16 кнопку Camera Control для управления камерой. Также в устройстве есть настраиваемая сенсорная кнопка Action Button, которая уже была у iPhone 15 Pro.
«Как показывает опыт Apple, компании не просто заново открывают кнопки, они переосмысливают их», — отмечается в статье.
Кроме смартфонов, сенсорные кнопки стали заменять физическими и в машинах. Сенсорные панели управления в электромобилях Tesla начинаются казаться устаревшими на фоне кнопок, ручек и переключателей в новых моделях Kia, Mini BMW и Volkswagen, пишет автор WSJ.
«Чтобы водителям никогда не приходилось отрывать взгляд от дороги, дизайнеры Mini внедрили в свои автомобили настраиваемый дисплей, которым водители могут управлять с помощью кнопок и колеса прокрутки на рулевом колесе», — приводятся в статье слова руководитель отдела продуктов и маркетинга Mini USA Патрика Маккенны.
Также автор материала приводит в пример ручки на индукционной плите Copper, которые позволяют понимать уровень нагрева конфорки; кнопки перелистывания страниц в электронных книгах Kobo, Nook и Boox; рукоятку на боковой стороне портативной игровой приставке Playdate и т. д.
Каждый третий россиянин (34%) готов вернуться к кнопочным мобильным телефонам, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в апреле 2024 года. При этом две трети россиян, пользующихся достаточно продвинутыми смартфонами, заявили, что не готовы расстаться с привычной техникой. Отказ от продвинутой техники неприемлем для тех, кто пользуется ею для работы, учебы (76% респондентов), онлайн-покупок (74%) и просмотра социальных сетей (73%), следует из данных опроса.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов