WSJ допустила окончание «тирании сенсорных экранов»

Устройства с кнопками и переключателями могут вскоре заменить гаджеты с сенсорным управлением, пишет WSJ. Например, Apple добавила в iPhone 16 новую кнопку. Кроме того, число кнопок увеличивается в машинах и бытовых приборах

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Производители начали возвращать кнопки в смартфоны, бытовые приборы и устройства в автомобилях, хотя ранее существовал тренд на отказ от них в пользу сенсорных экранов, пишет The Wall Street Journal. Статья газеты начинается со слов: «тирании сенсорных экранов, возможно, приходит конец».

В качестве первого примера издание приводит появление новой кнопки у последней версии iPhone. Apple установила в iPhone 16 кнопку Camera Control для управления камерой. Также в устройстве есть настраиваемая сенсорная кнопка Action Button, которая уже была у iPhone 15 Pro.

«Как показывает опыт Apple, компании не просто заново открывают кнопки, они переосмысливают их», — отмечается в статье.

Кроме смартфонов, сенсорные кнопки стали заменять физическими и в машинах. Сенсорные панели управления в электромобилях Tesla начинаются казаться устаревшими на фоне кнопок, ручек и переключателей в новых моделях Kia, Mini BMW и Volkswagen, пишет автор WSJ.

«Чтобы водителям никогда не приходилось отрывать взгляд от дороги, дизайнеры Mini внедрили в свои автомобили настраиваемый дисплей, которым водители могут управлять с помощью кнопок и колеса прокрутки на рулевом колесе», — приводятся в статье слова руководитель отдела продуктов и маркетинга Mini USA Патрика Маккенны.

Также автор материала приводит в пример ручки на индукционной плите Copper, которые позволяют понимать уровень нагрева конфорки; кнопки перелистывания страниц в электронных книгах Kobo, Nook и Boox; рукоятку на боковой стороне портативной игровой приставке Playdate и т. д.

Каждый третий россиянин (34%) готов вернуться к кнопочным мобильным телефонам, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в апреле 2024 года. При этом две трети россиян, пользующихся достаточно продвинутыми смартфонами, заявили, что не готовы расстаться с привычной техникой. Отказ от продвинутой техники неприемлем для тех, кто пользуется ею для работы, учебы (76% респондентов), онлайн-покупок (74%) и просмотра социальных сетей (73%), следует из данных опроса.