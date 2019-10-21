«Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса

Крупнейшие операторы выступили против выделения «Ростелекому» частот для подключения соцобъектов к интернету. Ресурс подходит для развития 5G, а право подключать объекты МЧС и школы стоит разыграть на торгах, считают компании

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения полосы радиочастот 2300–2400 МГц «Ростелекому». В коллективном письме, отправленном в понедельник, 21 октября, профильному вице-премьеру Максиму Акимову (копия письма есть в распоряжении РБК), они попросили поручить Минкомсвязи и заинтересованным федеральным ведомствам «не допустить» выделения этой полосы «на эксклюзивной основе» и оценить целесообразность ее использования всеми участниками рынка в период перехода на технологию мобильной связи пятого поколения (5G).

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Ресурс будет выделен без торгов для подключения к интернету социально значимых объектов. Согласно национальной программе «Цифровая экономика», к подобным объектам относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных и полиции, объекты Росгвардии. Ранее Минкомсвязь выбрала «Ростелеком» единственным исполнителем по этим работам на период 2019–2020 годов.

«Ростелеком» планирует построить на указанных частотах сети LTE — технологию 4G, тогда как этот же ресурс можно использовать для создания сетей 5G, указали операторы в письме. Они напомнили, что основные диапазоны для развития сетей 5G в России заняты, в том числе средствами специального назначения, поэтому важны любые возможные варианты использования частот. Если полоса частот 2300–2400 МГц будет выделена только для оказания специфичных услуг в отдельных местах расположения социально значимых объектов, в России «может быть утерян потенциальный ресурс будущих сетей 5G на фоне объективных сложностей с выделением других диапазонов частот».

Если впоследствии будет признано обоснованным использование частот 2300–2400 МГц для 5G, целесообразно будет провести аукционы на подключение социально значимых объектов к мобильному интернету на определенных территориях, указали МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» в своем письме.

В МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме» подтвердили, что их представители подписали письмо Акимову. Представитель вице-премьера сообщил, что к ним письмо пока не поступило. Его содержание он не стал комментировать.