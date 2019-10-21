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Технологии и медиа ,  
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«Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса
Крупнейшие операторы выступили против выделения «Ростелекому» частот для подключения соцобъектов к интернету. Ресурс подходит для развития 5G, а право подключать объекты МЧС и школы стоит разыграть на торгах, считают компании
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения полосы радиочастот 2300–2400 МГц «Ростелекому». В коллективном письме, отправленном в понедельник, 21 октября, профильному вице-премьеру Максиму Акимову (копия письма есть в распоряжении РБК), они попросили поручить Минкомсвязи и заинтересованным федеральным ведомствам «не допустить» выделения этой полосы «на эксклюзивной основе» и оценить целесообразность ее использования всеми участниками рынка в период перехода на технологию мобильной связи пятого поколения (5G).

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) планирует на заседании во вторник, 22 октября, выделить «Ростелекому» полосу частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Ресурс будет выделен без торгов для подключения к интернету социально значимых объектов. Согласно национальной программе «Цифровая экономика», к подобным объектам относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных и полиции, объекты Росгвардии. Ранее Минкомсвязь выбрала «Ростелеком» единственным исполнителем по этим работам на период 2019–2020 годов.

«Ростелеком» планирует построить на указанных частотах сети LTE — технологию 4G, тогда как этот же ресурс можно использовать для создания сетей 5G, указали операторы в письме. Они напомнили, что основные диапазоны для развития сетей 5G в России заняты, в том числе средствами специального назначения, поэтому важны любые возможные варианты использования частот. Если полоса частот 2300–2400 МГц будет выделена только для оказания специфичных услуг в отдельных местах расположения социально значимых объектов, в России «может быть утерян потенциальный ресурс будущих сетей 5G на фоне объективных сложностей с выделением других диапазонов частот».

Если впоследствии будет признано обоснованным использование частот 2300–2400 МГц для 5G, целесообразно будет провести аукционы на подключение социально значимых объектов к мобильному интернету на определенных территориях, указали МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» в своем письме.

В МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме» подтвердили, что их представители подписали письмо Акимову. Представитель вице-премьера сообщил, что к ним письмо пока не поступило. Его содержание он не стал комментировать.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что они не видели письма «тройки». При этом он напомнил, что частоты компании нужны для реализации социальной задачи, предусмотренной в нацпрограмме «Цифровая экономика» и что «Ростелеком» назначен единственным исполнителем по беспроводному подключению социально значимых объектов. По его словам, ранее уполномоченные ведомства признали, что около 13 тыс. социально значимых объектов целесообразно подключать по технологии LTE. Но оценить, какой объем выделяемых радиочастот можно будет использовать для решения этих задач, сейчас невозможно, подчеркнул представитель «Ростелекома», поскольку этот диапазон находится в совместном использовании служб Минобороны и МВД.

Ранее с критикой готовящегося решения о выделении частот 2300–2400 МГц без торгов выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Выставив ресурс на аукцион, можно выручить миллиарды рублей, указывало ведомство в письме ГКРЧ.

Представитель Минкомсвязи, в свою очередь, говорил, что частоты 2300–2400 МГц до сих пор заблокированы силовиками, а решение ГКРЧ будет носить «декларативный характер». «Суть решения — потенциальная возможность использования этого диапазона в целях обеспечения беспроводного широкополосного доступа к интернету социально значимым объектам», — отмечал он.

Автор: Анна Балашова
Теги: МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Ростелеком»
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