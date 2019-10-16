ФАС выступила против планов отдать «Ростелекому» новые частоты без торгов

ГКРЧ обосновывает готовящееся решение распоряжением правительства «Об определении единственных исполнителей осуществляемых Минкомсвязью России в 2019–2020 годах закупок услуг». Документ предполагает, что «Ростелеком» является единственным поставщиком услуг мобильного широкополосного доступа в интернет для социально значимых объектов и, следовательно, может использовать для этого необходимые частоты. Однако замруководителя ФАС указывает в письме, что распоряжение предусматривает только «использование» частот «Ростелекомом», а не их выделение.

Комиссия планирует выделить частоты «Ростелекому» и «Миранде-медиа» на десять лет, тогда как госконтракт на предоставление услуг доступа в интернет социально значимым объектам закончится в конце 2020 года. Выделение на больший срок Голомолзин называет избыточным.

Выделение «Ростелекому» такой широкой полосы частот ФАС также считает излишним.

Почему эти частоты до сих пор не использовались

Представитель Минкомсвязи (глава министерства является председателем ГКРЧ) Евгений Новиков подтвердил, что в министерстве письмо ФАС получили. Он настаивает, что частоты 2,3–2,4 ГГц до сих пор заблокированы силовиками. «Так что решение ГКРЧ больше носит декларативный характер. Суть решения — потенциальная возможность использования этого диапазона в целях обеспечения беспроводного широкополосного доступа к интернету социально значимым объектам», — сказал он, не исключив, что и это решение комиссия не поддержит. Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев.

ГКРЧ разрешила использовать частоты 2,3–2,4 ГГц для гражданских нужд в 2008 году, до этого момента ресурс использовали только силовые ведомства. Эти частоты подходят для развития нескольких технологий мобильного интернета, в том числе LTE. Различные операторы связи неоднократно пытались получить их, но до сих пор построить работающую сеть связи ни одному игроку рынка не удалось. В начале 2010 года Роскомнадзор провел конкурсы на частоты 2,3–2,4 ГГц в 40 регионах, их основным победителем стал «Ростелеком» (получил лоты в 39 регионах). Однако по условиям конкурсов он мог строить сети только на отечественном оборудовании, которого на тот момент не существовало.

В 2010 году возглавлявший на тот момент Минобороны Анатолий Сердюков попросил Дмитрия Медведева выделить частоты 2,3–2,4 ГГц новой компании «Основа Телеком» для строительства сети двойного назначения, которую можно было бы использовать как гражданским, так и военным. В 2011 году ГКРЧ выделила компании ресурс, но «Основа Телеком» так и не смогла запустить сети, поскольку впоследствии Минобороны блокировало выделение компании номиналов частот для включения в эфир конкретных базовых станций. Позже суд признал решение комиссии недействительным.

Кто поддержал позицию ФАС

Представитель МТС Алексей Меркутов отметил, что выделение диапазона 2,3–2,4 ГГц только одному оператору неэффективно с экономической точки зрения. «Конкурсы — это возможность для заказчика значительно снизить стоимость контракта», — считает он. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») полагает, что выделение частот должно быть прозрачным и осуществляться путем проведения аукционов. «Выведение такого ценного ресурса из коммерческого пользования и в таком объеме является избыточным. В этом диапазоне может работать четыре или даже пять операторов, каждый из которых мог бы заплатить за такой ресурс миллиарды рублей в бюджет», — сказал он.

В то же время «Ростелеком» назначен единым поставщиком по подключению социально значимых объектов, и отказ от бесплатного выделения частот компании «приведет к росту расходов федерального бюджета или поставит под вопрос выполнение задачи», напомнил еще один участник телекоммуникационного рынка.