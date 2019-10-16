ФАС выступила против планов отдать «Ростелекому» новые частоты без торгов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала необоснованным выделение для подключения социально значимых объектов к интернету радиочастот в диапазоне 2,3–2,4 ГГц «Ростелекому» и компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому»). Об этом говорится в письме замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, направленном в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ), которая отвечает за распределение ресурса в стране (копия письма есть у РБК, представитель ФАС подтвердил факт его отправки).
Обеспечение интернетом социально значимых объектов предусмотрено в национальной программе «Цифровая экономика». К таким объектам относятся, например, школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных и полиции, объекты Росгвардии. До 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. Всего необходимо подключить около 100 тыс. социально значимых объектов.
Планируется, что ГКРЧ выделит «Ростелекому» частоты 2,3–2,4 ГГц в 83 регионах России, а «Миранде-медиа» — в оставшихся двух (Крым и Севастополь) на ближайшем заседании, 17 октября, следует из материалов комиссии (есть у РБК).
Какие аргументы у ФАС
- Еще в 2009 году ГКРЧ признала диапазон 2,3–2,4 ГГц ограниченным, указал в письме Анатолий Голомолзин. Это значит, что этот ресурс нельзя выделить по заявке, операторы могут получить его только через торги. В противном случае будут нарушены требования закона «О связи». В середине этого года ГКРЧ поручила Роскомнадзору оценить существующую загрузку этой полосы частот, чтобы найти свободный ресурс и выставить его на торги. Предполагалось, что их победитель сможет построить новые сети LTE (4G) в России. Голомолзин напомнил, что в 2016 году прошли аукционы на право использовать частоты 2,6 ГГц практически по всей России, в результате которых федеральный бюджет получил 8,25 млрд руб.