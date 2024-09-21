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Регулятор решил пригрозить Маску санкциями за неявку на слушания об X

CNN: регулятор США попросил суд пригрозить Маску санкциями за неявку на слушания
SEC полагает, что Маск должен был уведомить ее о неявке на слушания из-за пуска аппарата SpaceX заблаговременно, а не за несколько часов до их начала, и настаивает на наложении на него «значимых обязательств»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) просит суд пригрозить американскому бизнесмену Илону Маску санкциями за неявку на слушания о покупке им Twitter (соцсеть X), передает CNN со ссылкой на судебные документы.

Комиссия полагает, что Маск нарушил судебный приказ, согласно которому для переноса даты слушаний требовалось ее письменное согласие, пишет телеканал.

Слушания были назначены на 10 сентября. Адвокаты Маска предупредили комиссию, что тот не явится из-за необходимости присутствовать на запуске аппарата его компании SpaceX, за несколько часов до их начала.

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Однако SEC настаивает, что о неявке предпринимателя следовало предупреждать заранее, поскольку о запуске было известно за несколько дней до слушаний, передает канал.

С учетом этого регулятор требует, чтобы суд наложил на Маска «значимые обязательства», которые бы содействовали его явке на слушания (новое заседание назначено на октябрь).

SEC начала расследование в отношении Маска в октябре 2023 года. Оно касается предполагаемого "поглощения" Twitter и возможных нарушений американского законодательства предпринимателем при покупке акций соцсети на на $44 млрд.

Маск купил Twitter осенью 2022 года. Сделка обошлась ему в $44 млрд.

Вскоре после покупки соцсети Маск начал активно внедрять изменения в работу сервиса: он объявил о смене названия на Х и изменил логотип платформы с голубой «птички» на эту букву в черно-белых тонах. Нововведения бизнесмен объяснил желанием сделать из Х приложение «для всего». Маск намерен превратить сервис в аналог Wechat — китайской платформы, которая совмещает несколько функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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