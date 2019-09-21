РБК получил премию ADCR Awards за концепцию дизайна газеты

Газета РБК получила профессиональную премию Art Directors Club Russia Award за дизайн. Жюри отметило изменения, которые произошли с изданием в этом году

Фото: ADCRussia / Facebook

Медиахолдинг РБК получил премию российского профессионального конкурса в области креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards. Жюри присудило второе место за концепцию дизайна газеты РБК. Первое — не досталось никому.

Издание выходит с 2006 года. Жюри обратило внимание, что в 2019 году газета изменилась. Редакция избавилась от формата лонгридов, теперь тексты стали короче и разнообразнее. «С учетом новых требований был придуман новый дизайн: современный, динамичный и контрастный», — отметили эксперты.

Об изменения в дизайне и подаче информация в газете медиахолдинг РБК сообщил в феврале. Издание было разделено на два блока — как графически, так и тематически. Первый блок посвящен анализу ключевых событий в политике и экономике. Второй блок — РБК PRO — сфокусирован на новостях компаний и анализе ключевых трендов в основных отраслях российской экономики. Идеология проекта, как отмечал РБК, — польза для целевой аудитории — предпринимателей и топ-менеджеров.

Разработкой нового макета газеты занимались московские дизайнеры Святослав и Анастасия Вишняковы. Вишняков — в 2013 году окончил Британскую высшую школу искусств и дизайна, стажировался в берлинской студии дизайна Onlab, работал в конструкторском бюро Shuka и студии The Bakery. Специализируется на дизайне печатной продукции, графике, редакционном и веб-дизайне.