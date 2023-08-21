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Миссия «Луна-25» ,  
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Ученые нашли место падения «Луны-25»

Институт прикладной математики: «Луна-25» упала в кратер у южного полюса Луны
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Первый в современной истории России лунный аппарат разбился неподалеку от Южного полюса Луны — своей конечной цели
Фото: kiam_ison_network / Telegram
Фото: kiam_ison_network / Telegram

Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН вычислил место падения аппарата «Луна-25» на поверхность Луны. Космический корабль упал в 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи цирка Понтекулан, говорится в сообщении в телеграм-канале института.

«Луна-25» — это первая в современной истории России миссия к спутнику Земли. Станция была запущена 11 августа с космодрома Восточный и должна была совершить посадку на Луне в районе Южного полюса с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа. Но 19 августа связь с аппаратом была потеряна, а 20 августа «Роскосмос» признал, что аппарат разбился при столкновении с поверхностью спутника.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной крушения аппарата стало то, что двигатели «Луны-25» при посадке отработали дольше положенного — 127 секунд вместо 84 секунд. Несмотря на крушение миссии, «Роскосмос» намерен и дальше продолжать лунную программу. Подготовка миссии «Луна-26» будет форсирована.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Луна Луна-25 космос
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