branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС Технологии и медиа, 03:49
Венгрия договорилась с Азербайджаном о поставке 1 млрд куб. м газа Политика, 03:40
Бойца поп-ММА Мурада Легенду задержали в Дербенте за драку Общество, 03:23
«Ъ» узнал о планах My.Games продать сервис монетизации контента Boosty Политика, 03:17
Ким Чен Ын проинспектировал учения с крылатой ракетой Политика, 02:40
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка Общество, 02:40
Власти Нигера объявили о добровольной мобилизации свыше 50 тыс. человек Политика, 02:31
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Кто из работников сталкивался с харассментом на работе. Инфографика Экономика, 02:00
Рогов заявил о «перемалывании» резервов ВСУ в боях за Работино Политика, 01:31
Из здания VK Stadium эвакуировали около тысячи человек после подтопления Общество, 01:28
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
У берегов Калифорнии произошло землетрясение Общество, 01:17
FT узнала о планах пригласить несколько стран в БРИКС на саммите в ЮАР Политика, 00:50
В московском ТЦ обнаружили труп младенца Общество, 00:46
Технологии и медиа ,  
0 

«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). Он должен освободить место для другого грузового корабля, сообщает «Роскосмос».

«Прогресс МС-22» находился на МКС больше шести месяцев. Отстыковка произошла в 2:50 по московскому времени. Включение двигателя на торможение запланировано на 5:58. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится. Ожидается, что несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Корабль «Прогресс МС-22» был запущен с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и через двое суток прибыл на МКС, доставив более 2,5 т грузов. 6 августа с помощью двигателей корабля была проведена коррекция орбиты станции, которая помогла избежать столкновения МКС с космическим мусором.

Место «Прогресса МС-22» на МКС предстоит занять кораблю «Прогресс МС-24», старт которого с Байконура планируется 23 августа, отмечает «Роскосмос». Сейчас на станции работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

Теги
МКС космос космический корабль Роскосмос Прогресс-М
Материалы по теме
Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Технологии и медиа
Космонавт сообщил о сбое электроснабжения на американском сегменте МКС
Технологии и медиа
Центр управления полетами NASA в Хьюстоне временно потерял связь с МКС
Технологии и медиа