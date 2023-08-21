«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). Он должен освободить место для другого грузового корабля, сообщает «Роскосмос».

«Прогресс МС-22» находился на МКС больше шести месяцев. Отстыковка произошла в 2:50 по московскому времени. Включение двигателя на торможение запланировано на 5:58. После этого корабль войдет в атмосферу и разрушится. Ожидается, что несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Корабль «Прогресс МС-22» был запущен с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и через двое суток прибыл на МКС, доставив более 2,5 т грузов. 6 августа с помощью двигателей корабля была проведена коррекция орбиты станции, которая помогла избежать столкновения МКС с космическим мусором.

Место «Прогресса МС-22» на МКС предстоит занять кораблю «Прогресс МС-24», старт которого с Байконура планируется 23 августа, отмечает «Роскосмос». Сейчас на станции работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.