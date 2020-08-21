Бывший гендиректор «Ведомостей» станет исполнительным директором Forbes

Глеб Прозоров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа», компании-издателя «Ведомостей», Глеб Прозоров с сентября 2020 года станет исполнительным директором АО «Ас Рус Медиа», компании-издателя российской версии Forbes. Об этом РБК сообщил знакомый Прозорова. Сам он от комментариев отказался.

В пресс-службе Forbes подтвердили назначение Глеба Прозорова на должность исполнительного директора издания: на этом посту бывший топ-менеджер «Ведомостей» займется цифровым развитием Forbes, созданием платных и специализированных диджитал-продуктов. Кроме того, Прозоров также будет отвечать за развитие новых коммерческих продуктов Forbes.

Сейчас коммерческими продуктами Forbes, как указано на его сайте, являются организация бизнес-конференций, образовательный проект Education, в рамках которого издание организует выставки и мероприятия с участием представителей российских и зарубежных учебных заведений, проект Forbes Club — закрытые встречи с членами списка Forbes, представителями власти и деятелями культуры.

Гендиректором компании-издателя Forbes сейчас выступает Эльмар Муртазаев, бывший главный редактор издания. Выручка АО «Ас Рус Медиа» по РСБУ в 2019 году составила 584,3 млн руб., чистый убыток — 146,1 млн руб.

Прозоров покинул должность издателя «Ведомостей» в июне 2020 года, после того как в мае 100% «Ведомостей» выкупил основатель холдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Новый владелец решил расторгнуть контракт с Прозоровым из-за «разных взглядов на развитие издательства как бизнеса». Новым гендиректором «Ведомостей» стал Михаил Нелюбин.

