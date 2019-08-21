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Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком
Китайская корпорация YY считает Россию одним из ключевых рынков для развития. Ее сервис Likee, позволяющий делать короткие видео и трансляции, за год увеличил аудиторию в мире на 370% и не менее чем вдвое в России
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения. Об этом заявил финансовый директор корпорации YY (владеет платформой) Бин Джин в рамках объявления финансовых результатов компании за второй квартал 2019 года. Помимо России ключевыми рынками для развития приложения он назвал Индию, Индонезию, США и страны Латинской Америки.

Приложение Likee (прежнее название — LIKE Video) разработала сингапурская компания Bigo Technology PTE. Ltd. Его релиз состоялся в августе 2017 года. Пользователи Likee могут снимать короткие видео, редактировать их и размещать в одноименном сообществе, оставлять комментарии под чужим контентом и обмениваться личными сообщениями (новое приложение почти сразу стали называть аналогом другого популярного сервиса — Tik Tok).

В марте 2019 года компанию Bigo Technology PTE. Ltd приобрела китайская корпорация YY. Последней принадлежит одноименная социальная сеть, которая делает ставку на видеоконтент. Капитализация YY на бирже NASDAQ составляет $4,67 млрд. Основной доход компания получает от рекламы в трансляциях своих сервисов.

По оценке компании YY, по итогам второго квартала 2019 года ежемесячная аудитория Likee составила 80,7 млн пользователей, что на 370% больше показателей за аналогичный период 2018-го.

Отдельно по странам компания не раскрывает структуру своих пользователей. По данным AppAnnie, приложение сейчас находится на 25-м месте среди всех мобильных приложений (платных и бесплатных) в российском AppStore и 4-м в категории «Фото и видео». У работающего по аналогичной модели сервиса Tik Tok — 21-е место среди всех и первое в категории «Развлечения».

По оценке Mediascope, в июне этого года один раз в месяц и более платформой Likee воспользовались 691,4 тыс. пользователей из России. В январе таких было 353,2 тыс. человек. В июне в день в приложение заходили в среднем 138,9 тыс. пользователей, в январе — 57,8 тыс. Для Tick Tok в России Mediascope приводит только среднемесячное значение (на основе данных с января по июнь 2019-го) — 1,7 млн пользователей, ежедневная аудитория составляет 431,6 тыс. пользователей.

О росте популярности Likee свидетельствуют и данные SimilarWeb: если в июле 2018-го приложение для Android было загружено 805 тыс. раз, то в июле 2019-го этот показатель вырос на 98,5% и достиг 1,6 млн скачиваний. Также увеличилось количество активных пользователей: если в июле 2018 года их было 445 тыс., то в июле 2019 года уже 869 тыс. Статистику по пользователям iOS компания предоставить не смогла.

Почему приложение популярно и кто является его основными пользователями — в материале «РБК Pro».

Автор: Александра Посыпкина, Елизавета Ефимович
Теги: мобильное приложение, видеоблог, аудитория, подростки
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