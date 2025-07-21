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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал способ борьбы с шантажом из-за подарков в Telegram

Дуров рассказал о случаях шантажа в Telegram ради подарков и юзернеймов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мошенники в Telegram используют шантаж и давление на пользователей для вымогательства подарков и юзернеймов, написал основатель мессенджера в телеграм-канале.

Дело в том, что некоторые подарки и юзернеймы в мессенджере прежде стоили несколько долларов, а теперь их можно продать более чем за $100 тыс.

«Мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать ценные коллекционные предметы. Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожающих утечкой личной информации или конфиденциальных данных. Некоторые даже превратили это в бизнес-модель — публикуют компрометирующие посты и взимают плату за их удаление. Это незаконно и аморально, и нам это не нравится».

Дуров сообщил о появлении «подарков» в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Leon Neal / Getty Images

Дуров попросил сообщать об угрозах или шантаже.

Подарки в Telegram появились прошлой осенью, они представляют собой анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение. Количество некоторых подарков ограниченно. К примеру, в ночь на 14 февраля в мессенджере появилась серия подарков ко Дню святого Валентина, всю лимитированную серию раскупили до полудня.

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Павел Дуров Telegram мошенничество
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Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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