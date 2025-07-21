Дуров назвал способ борьбы с шантажом из-за подарков в Telegram
Мошенники в Telegram используют шантаж и давление на пользователей для вымогательства подарков и юзернеймов, написал основатель мессенджера в телеграм-канале.
Дело в том, что некоторые подарки и юзернеймы в мессенджере прежде стоили несколько долларов, а теперь их можно продать более чем за $100 тыс.
«Мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать ценные коллекционные предметы. Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожающих утечкой личной информации или конфиденциальных данных. Некоторые даже превратили это в бизнес-модель — публикуют компрометирующие посты и взимают плату за их удаление. Это незаконно и аморально, и нам это не нравится».
Дуров попросил сообщать об угрозах или шантаже.
Подарки в Telegram появились прошлой осенью, они представляют собой анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение. Количество некоторых подарков ограниченно. К примеру, в ночь на 14 февраля в мессенджере появилась серия подарков ко Дню святого Валентина, всю лимитированную серию раскупили до полудня.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ