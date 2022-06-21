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Технологии и медиа ,  
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Операторы выступили против требования убрать вышки из вузов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Запрет на установку базовых станций связи на территории высших учебных заведений приведет к ухудшению сотовой связи. Об этом РБК заявили в пресс-службах МТС, «МегаФон» и «Теле2».

«Арендодатели — администрации вузов и колледжей — ссылаются на СанПиН, которые вступили в силу в начале 2021 года, так как один из пунктов (3.5.3) вводит запрет на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений. Это касается только школ, но некоторые вузы и колледжи ошибочно поспешили исполнить запрет Роспотребнадзора», — заявила представитель пресс-службы «Теле2» Дарья Колесникова.

В «Теле2» выступили за мораторий на запрет установки вышек в учебных заведениях. Также в компании призвали провести независимое исследование, которое будет осуществлять Российская академия наук (РАН). Мораторий на демонтаж вышек на время исследования поддержали в МТС.

«Известия» узнали о просьбе к операторам убрать вышки у учебных заведений
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

При этом в «МегаФоне» отметили, что РАН уже провел исследование и указал на отсутствие научного обоснования запрета.

«В 2021 году по инициативе мэрии Москвы было проведено научное исследование, которое оценивало влияние предельно допустимых уровней электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями. Оно подтвердило полную безопасность действующих нормативов для здоровья человека», — говорится в сообщении «МегаФона».

Все три опрошенные РБК компании заявили, что демонтаж вышек приведет к появлению на картах «белых точек», которые значительно ухудшат связь в городах.

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О том, что власти некоторых регионов потребовали убрать сотовые вышки с территорий учебных заведений, писала газета «Известия». Власти ссылались на вышеупомянутые требования Роспотребнадзора. Их требуют демонтировать с территорий колледжей и вузов вопреки разъяснениям ведомства, которое утверждало, что норма касается только школ. Проблема возникла «во многих регионах», в том числе в Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае, Санкт-Петербурге, сказал собеседник газеты.

Теги
МТС Теле2 МегаФон сотовые вышки Роспотребнадзор новости

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