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Технологии и медиа ,  
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«Известия» узнали о просьбе к операторам убрать вышки у учебных заведений

Власти некоторых регионов попросили мобильных операторов убрать вышки сотовой связи, расположенные на территориях вузов, колледжей и других учебных заведений, сообщили газете «Известия» участники рынка.

По их словам, чиновники в некоторых городах и регионах ссылаются на правила, разработанные Роспотребнадзором в 2021 году, которые запрещают устанавливать базовые станции в школах. Их требуют демонтировать с территории колледжей и вузов вопреки разъяснениям ведомства, которое утверждало, что норма касается только школ. Проблема возникла «во многих регионах», в том числе в Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае, Санкт-Петербурге, сказал собеседник газеты.

Операторы попросили сохранить вышки связи возле учебных заведений
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Представители оператора МТС сообщили изданию, что реализация требования может ухудшить качество связи на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где проводят Дальневосточный экономический форум. Организаторы мероприятия требуют от операторов, чтобы услуги связи, которые они оказывают в этом районе, были качественными, пояснили в компании.

С мнением собеседника издания в МТС согласилась представитель Tele2 Дарья Колесникова. Она предупредила, что такая же ситуация может возникнуть и на других площадках для проведения крупных мероприятий, в том числе на территории детского образовательного центра «Сириус» в Сочи и университета «Иннополис» под Казанью.

Роспотребнадзор полагает, что базовые станции нельзя ставить на территории школ и детских садов, так как они несут «серьезные риски для здоровья детей». Запрет на размещение базовых станций у школ начал действовать в 2010 году, однако, как писал «Коммерсантъ», Роспотребнадзор стал настаивать на их демонтаже только в 2021 году. Тогда же требование распространили на колледжи и вузы.

В Минцифры, напротив, указывают, что «вышки связи абсолютно безопасны для здоровья», ссылаясь на результаты проверок. Такого же мнения придерживаются операторы связи, которые просили Роспотребндзор и министерство отменить это ограничение.

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Теги
сотовые вышки операторы связи демонтаж мобильная связь

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