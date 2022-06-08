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В работе «Кинопоиска» и «Яндекс.Музыки» произошел сбой

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Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Сервисы «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») и «Яндекс.Музыка» сообщили о неполадках в своей работе. Об этом сообщается в Telegram-каналах сервисов.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей», — заявили РБК в пресс-службе компании.

По данным портала DownRadar, проблемы в работе «Кинопоиска» начались ближе к 22:00, на пике было более 700 жалоб, больше всего отчетов о сбоях поступило из Москвы (202) и Минска (33).

Аналогичная ситуация и с работой «Яндекс.Музыки» — пользователи из этих же городов отправили больше всего сообщении о неполадках в работе сервиса (из Москвы — 51 отчет, из Минска — 33).

Позднее, в 22:30 мск, «Кинопоиск» сообщил, что «все уже починили».

В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:David Ramos / Getty Images

«Яндекс.Музыка» — российский стриминговый сервис, запущенный в 2010 году. Он предоставляет платный доступ к российской и зарубежной музыке, подкастам и аудиокнигам.

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«Кинопоиск» — портал о кино, а с 2018 года и онлайн-кинотеатр с доступом к российским и зарубежным фильмам и сериалам. «Яндекс» приобрел сервис в 2013 году.


 

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