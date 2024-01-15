МТС сообщила о завершении покупки сервиса аренды самокатов Urent

Фото: Андрей Любимов / РБК

МТС закрыла сделку по приобретению сервиса краткосрочной аренды самокатов Urent, увеличив свою долю в капитале компании с 11,77% до 80,58% и выкупив доли у основателей предприятия, сообщила РБК пресс-служба компании.

«Согласно условиям соглашения, команда «Юрент» под руководством гендиректора компании Ивана Туринге продолжит управлять проектом, ключевые акционеры продолжат участвовать в работе компании для развития бизнеса в соответствии с утвержденной стратегией. Итоговая сумма выплат продавцам будет определяться результатами компании в 2024–2025 гг.», — говорится в сообщении.

Первые инвестиции в Urent МТС сделала в марте 2022 года. Кроме этой компании Urent привлекла инвестиции еще и от фондов VPE Capital и VEB Ventures (венчурный фонд «ВЭБ.РФ»), рассказывал РБК представитель VEB Ventures и подтвердили другие участники сделки. По словам источника, в рамках раунда фонд вложил 650 млн руб., МТС — 740 млн руб., а VPE Capital — 700 млн руб.

Сейчас Urent располагает 100 тыс. самокатами в 124 городах. МТС в 2024 году планирует увеличить их количество до 150 тыс.

Инвесторы и представитель Urent не раскрыли, в какую сумму была оценена стоимость всей компании в рамках раунда, однако собеседник РБК, знакомый с деталями сделки, сообщил тогда, что она составила 7,5 млрд руб.

Как рассказал вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов, соглашение предусматривает, что услуги аренды самокатов будут интегрированы с экосистемой компании.

Мобильный оператор проведет брендирование самокатов, включит услуги их аренды в свой сервис подписки МТС Premium, предоставит возможность использования своей программы лояльности для оплаты поездок. Также мобильный оператор намерен разработать для Urent новый контроллер, оснащенный видеорегистратором.