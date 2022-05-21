Создатель Ethereum сообщил, что он больше не миллиардер
Создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин сообщил в своем Twitter, что больше не является миллиардером. В другой публикации Бутерин написал: «Примечание для троллей: нет, Ethereum не был ошибкой».
Бутерин не привел каких-либо пояснений. Твит про миллиардера был написан как комментарий к его посту об активности в соцсетях основателей Tesla и Amazon Илона Маска и Джеффа Безоса («Я особенно ценю то, что Илон и Джефф действительно отвечают людям»).
Виталику Бутерину 28 лет. В мае 2021 года американский Forbes назвал Бутерина самым молодым криптовалютным миллиардером в мире, оценив его состояние в $1,09 млрд. Издание писало, что его состояние превысило $1,09 млрд после того, как цена Ethereum впервые превысила $3000.
Сейчас токен оценивается в $1963, в последние недели криптовалюта значительно упала в цене до минимальных значений за весь 2022 год. Так, 1 января она стоила $3725, 1 марта — $2919, однако уже к середине мая криптовалюта стоила $1,8 тыс., это минимальная отметка с июня 2021 года.
Вместе с Etherium дешевеет и Bitcoin, первая крупнейшая в мире криптовалюта, его цена на торгах в середине мая опустилась впервые с 2020 года ниже $27 тыс. (минус 14%). Глава криптовалютного хедж-фонда BitBull Capital Джо ДиПаскуале объяснил эту динамику «историческими темпами ужесточения монетарной политики для борьбы с высоким уровнем инфляции» и укреплением американского доллара по отношению к другим мировым валютам».
Как писал американский Forbes, еще 12 мая состояние Бутерина оценивалось в $1,4 млрд (тогда Etherium стоил около $3300), однако обвала криптовалюты издание оценило его состояние к 19 мая в $850 млн. По данным издания, общая сумма активов криптовалютных миллиардеров за последние девять дней сократилась на $15,5 млрд — с $62,3 млрд до $46,8 млрд.