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Goldman Sachs $250 (+25,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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Технологии и медиа ,  
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Данные 49 млн Instagram-аккаунтов знаменитостей попали в открытый доступ
В выложенной в открытый доступ базе данных оказались фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов, электронные адреса и данные о маркетинговой ценности учетных записей
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Данные 49 млн учетных записей в социальной сети Instagram, большинство которых принадлежит знаменитостям, известным блогерам и брендам, оказались в открытом доступе. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

Большая база данных с фотографиями владельцев аккаунтов, их краткими биографиями, данными о подписчиках, мобильными телефонами и электронными адресами была размещена на Amazon Web Services со свободным доступом без запроса пароля, что позволяло любому пользователю получить доступ к личным данным тех, кто оказался в базе.

Сен установил, что база принадлежит индийскому маркетинговому агентству Chtrbox, которое базируется в Mумбаи. Оно платит известным людям за размещение рекламного контента в Instagram. В оказавшейся в открытом доступе базе данных содержалась также информация о маркетинговой ценности каждого человека как канала дистрибуции рекламы (количество его подписчиков, вовлеченность пользователей, охват публикаций, количество лайков и проч.).

При этом не уточняется, аккаунты каких именно знаменитостей попали в базу.

TechCrunch отправил запрос в Chtrbox, однако после этого компания закрыла доступ к базе данных. Основатель и исполнительный директор компании Пранай Сваруп не ответил на запрос издания.

В Facebook (владеет Instagram. — РБК) заявили, что изучают проблему.

«Мы также пытаемся выяснить у Chtrbox, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными», — сказал представитель социальной сети.

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В работе Instagram произошел сбой

На минувшей неделе, 14 мая, в работе Instagram произошел масштабный сбой. Неполадки преимущественно коснулись жителей Северной Америки и Европы. В России с перебоями столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Перми. До этого сбой происходил 1 мая.

Автор: Анна Трунина
Теги: Instagram, взлом, личные данные, социальная сеть, база данных
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