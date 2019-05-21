Данные 49 млн Instagram-аккаунтов знаменитостей попали в открытый доступ

В выложенной в открытый доступ базе данных оказались фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов, электронные адреса и данные о маркетинговой ценности учетных записей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Данные 49 млн учетных записей в социальной сети Instagram, большинство которых принадлежит знаменитостям, известным блогерам и брендам, оказались в открытом доступе. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

Большая база данных с фотографиями владельцев аккаунтов, их краткими биографиями, данными о подписчиках, мобильными телефонами и электронными адресами была размещена на Amazon Web Services со свободным доступом без запроса пароля, что позволяло любому пользователю получить доступ к личным данным тех, кто оказался в базе.

Сен установил, что база принадлежит индийскому маркетинговому агентству Chtrbox, которое базируется в Mумбаи. Оно платит известным людям за размещение рекламного контента в Instagram. В оказавшейся в открытом доступе базе данных содержалась также информация о маркетинговой ценности каждого человека как канала дистрибуции рекламы (количество его подписчиков, вовлеченность пользователей, охват публикаций, количество лайков и проч.).

При этом не уточняется, аккаунты каких именно знаменитостей попали в базу.

TechCrunch отправил запрос в Chtrbox, однако после этого компания закрыла доступ к базе данных. Основатель и исполнительный директор компании Пранай Сваруп не ответил на запрос издания.