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Организаторы концертов усомнились в существовании черных списков артистов

Количество активно выступающих в России артистов за прошлый год сократилось, фиксируют концертные агентства. Одна из причин — высказывания ряда музыкантов об СВО, но так называемых «черных списков» организаторы концертов не видели
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Руководители двух крупнейших российских концертных агентств в интервью РБК заявили, что не сталкивались с так называемыми «черными списками» артистов и не ощущали на себе давления цензуры.

Так, Эдуард Ратников, гендиректор TCI (агентство организовывало концерты Rammstein, Deep Purple, Limp Bizkit, «Арии» и Элджея) рассказал, что хоть и слышал о подобных списках, но «никогда их не видел» и на свою деятельность «никакого давления не замечал».

Аналогичную позицию высказал и Михаил Шурыгин, президент NCA (работали с Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Prodigy, «Королем и шутом», «Би-2» и «Мумий Троллем»). Он вовсе заявил, что не просто не видел списка запрещенных артистов, но и не слышал о том, «что его присылали кому-либо из подчиненных».

Тем не менее, Евгений Финкельштейн, президент PMI (объединяет в том числе концертное агентство PMI Show и агрегатор билетов kassir.ru) не считает существование «черного списка» артистов домыслами. «Концертная индустрия на себе это ощущает», — кратко резюмирует он.

Что такое «черные списки артистов»

Так называемые списки артистов, выступления которых якобы запрещены в России из-за их политических взглядов, стали распространяться в СМИ летом 2022 года. Так, по информации «Фонтанки», в него входят Валерий Меладзе, группа ДДТ (ее лидер Юрий Шевчук в августе был оштрафован за дискредитацию вооруженных сил), представлявшая Россию на «Евровидении-2021» Manizha, группа «Би-2», а также признанные иноагентами Noize MC, Земфира и Oxxxymiron. Несмотря на то, что официально информация о таких списках никогда не подтверждалась, концерты большинства этих исполнителей регулярно отменяются.

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Участники рынка, тем не менее, сошлись во мнении, что процент активно выступающих артистов в России сократился. Финкельштейн из PMI в качестве главных причин этого назвал высказывания ряда исполнителей «против СВО», а также отсутствия украинских артистов, которые прежде активно давали в России концерты. Радников из TCI, в свою очередь, обращает внимание, что Москва потеряла около 700 тыс. «качественных людей», причем не только сотрудников концертной индустрии или артистов, но и целевой аудитории, которая регулярно ходила на мероприятия.

Однако в таких условиях организаторы концертов видят новые возможности для начинающих исполнителей. Шурыгин из NCA, например, убежден, что в ближайшем будущем произойдет «масса открытий» именно среди новых российских музыкантов: «На самом деле они уже происходят, просто мы пока не можем оценить масштаб. Сейчас есть определенная нехватка артистов, что порождает интерес к новым проектам и молодым музыкантам, так что обстановка для творчества максимально благоприятна». Финкельштейн также подтверждает наличие у аудитории «запроса на развлечения» и готовности людей тратить деньги на зрелищные мероприятия.

А вот в перспективах развития на рынке стран СНГ опрошенные представители концертных агентств сомневаются. PMI в ближайшее время планирует ориентироваться только на Россию. TCI обращает внимание на существование в концертном бизнесе «негласного правила» — «большой и уважающий себя артист работает только с национальным промоутером». NCA признает, что некоторые страны СНГ становится «Меккой для музыкантов, по тем или иным причинам не готовых выступать на родине». «Но сейчас сложно сказать, насколько это перспективно, но мне тяжело избавиться от определенного скепсиса в данном вопросе», — отмечает Шурыгин.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
концерты Rammstein российские артисты Мадонна
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