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Технологии и медиа ,  
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США не смогли установить боевой лазер на самолеты AC-130

The War Zone: США не смогли установить боевой лазер на самолеты AC-130
Командование специальных операций ВВС США и Lockheed Martin не смогли добиться успеха с испытаниями лазерной «пушки», которую уже несколько лет планируется установить на самолеты AC-130
Самолет AC-130J Ghostrider
Самолет AC-130J Ghostrider (Фото: Senior Airman Joshua Hastings / Global Look Press)

ВВС США потерпели неудачу в установке лазера AHEL на самолет AC-130J Ghostrider, сообщает The War Zone со ссылкой на Командование специальных операций воздушных сил.

«После выполнения важных испытаний на высокой мощности в ходе наземных тестов под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами... Эти проблемы задержали интеграцию [системы] на назначенный самолет AC-130J Block 20», — сообщили в командовании.

Лазерную систему планировалось установить на модификацию самолета огневой поддержки («воздушную батарею») AC-130. На этот самолет, созданный на базе военно-транспортного C-130 «Геркулес», устанавливаются различные артиллерийские орудия калибром вплоть до 105-мм для непосредственной поддержки наземных подразелений. Его модификацию, AC-130J Ghostrider, планировалось оснастить помимо традиционных артиллерийских систем еще и высокоэнергетическим лазером AHEL (Airborne High Energy Laser), который, как рассчитывали американские военные, смог бы в этом случае эффективно использоваться для уничтожения беспилотников, наземного оборудования связи и других целей. Всего в американском воздушном флоте насчитывается порядка 30 самолетов AC-130J.

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Концерн Lockheed Martin получил контракт на реализацию системы AHEL в 2019 году. Первоначально предполагалось, что летные испытания AC-130J с системой AHEL состоятся в 2021 финансовом году, однако сроки тестов неоднократно переносились.  Из бюджетных документов Пентагона, на которые ссылается издание, следует что в 2025 году финансировать испытания AHEL военные уже не будут.

12 марта Великобритания продемонстрировала кадры испытаний собственной лазерной системы ПВО DragonFire. Предполагается, что ее будут использовать для поражения летающих целей, например дронов. По задумке создателей, это позволит сэкономить на использовании ракет ПВО. В январе, после испытаний этого оружия, в британском Минобороны подсчитали, что стоимость одного «выстрела» из него составляет менее $13.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ВВС США авиация лазеры
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