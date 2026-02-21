IGN узнал об уходе на пенсию гендиректора Microsoft Gaming Спенсера

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер, проработавший в Microsoft с 1988 году, уходит на пенсию, сообщил IGN со ссылкой на источники.

«Я хочу поблагодарить Фила за его выдающееся лидерство и партнерство <...> За 38 лет работы в Microsoft, включая 12 лет руководства игровой индустрией, Фил помог изменить то, что мы делаем и как мы это делаем», — написала генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в электронном письме, отправленном сотрудникам Microsoft.

Новым генеральным директором Microsoft Gaming станет Аша Шарма, которая в настоящее время занимает пост президента продукта Microsoft CoreAI. Главу Xbox Game Studios Мэтт Бути повысят до директора по контенту, он будет тесно сотрудничать с Шармой.

Шарма — бывший вице-президент по продуктам и инженерии в Meta (организация признанна экстремистской на территории России и запрещена), бывший операционный директор Instacart, а также член совета директоров The Home Depot. Она присоединилась к Microsoft в 2024 году.

«Прошлой осенью я поделился с Сатья, что подумываю о том, чтобы сделать шаг назад и начать новую главу своей жизни. С этого момента мы решили подходить к этому переходу с намерением, обеспечивая стабильность и укрепляя заложенный фундамент», — написал в своем письме Спенсер.

Он отметил, что останется «в консультативной роли летом, чтобы поддержать плавную передачу».

Материал дополняется