Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

Глава «Роскосмоса» пошутил о том, как журналист представляет себе заправку ракеты топливом. Поводом стали сообщения СМИ о недоливе топлива, из-за чего при запуске ракеты-носителя едва не произошла авария

Дмитрий Рогозин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, опубликовав в Twitter анимацию по поводу сообщений о недоливе топлива в ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М». Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области сообщало о том, что из-за недостатка топлива при запуске аппарата едва не случилась авария.

По его информации, двигатель третей ступени ракеты не доработал несколько секунд из-за того, что у него преждевременно закончилось топливо.

«Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», — сказал собеседник агентства.

Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчет, который «мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом». «Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты», — написал в твите Рогозин и прикрепил анимированную картинку, где мужчина в медицинском костюме поджигает бильярдный шар, в результате чего взрывается весь аптечный ларек.