Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, опубликовав в Twitter анимацию по поводу сообщений о недоливе топлива в ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М». Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области сообщало о том, что из-за недостатка топлива при запуске аппарата едва не случилась авария.
По его информации, двигатель третей ступени ракеты не доработал несколько секунд из-за того, что у него преждевременно закончилось топливо.
«Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», — сказал собеседник агентства.
Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчет, который «мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом». «Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты», — написал в твите Рогозин и прикрепил анимированную картинку, где мужчина в медицинском костюме поджигает бильярдный шар, в результате чего взрывается весь аптечный ларек.