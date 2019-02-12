Суд арестовал имущество бывшего владельца российского Forbes

Суд наложил арест на имущество бывшего владельца российского Forbes Александра Федотова. Такое решение — это обеспечительные меры в рамках иска на 170 млн руб. о невозвращенном миллиардеру Игорю Рыбакову долге

Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Гагаринский суд Москвы 31 января вынес определение об аресте имущества бывшего владельца российской версии журнала Forbes Александра Федотова, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов и ​подтвердили РБК в пресс-службе суда. Таким образом, суд удовлетворил заявление Сергея Поправки о принятии обеспечительных мер по его иску к Федотову, ООО «А-Медиа» и ООО «А-Медиа Дистрибьютор» на 170 млн руб. Сам иск был подан 18 декабря, следует из картотеки суда. Вид имущества не указан, уточнил представитель суда.

Сергей Поправка — гендиректор «Безопасность-ТВ», одной из компаний миллиардера Игоря Рыбакова. Именно Рыбаков, как писали ранее «Ведомости», предоставил экс-главе российского Forbes заем на 150 млн руб. Но Федотов в установленный срок — полгода — вернул лишь часть средств, утверждали собеседники издания. В результате миллиардер переуступил права требования по долгу Поправке, который ранее работал в консалтинговой компании ​Penny Lane Realty, где специализировался как раз на возврате долгов. Кроме основной суммы в 150 млн руб. еще 20 млн руб. — проценты за пользование займом и пени за просрочку платежей.

В августе этого года Александр Федотов продал президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву компанию — издателя российского Forbes и «ОК!», АО «АС Рус Медиа». Условия сделки не разглашались. Продаже Forbes бизнесмену из Дагестана предшествовал многомесячный конфликт Федотова с редакцией. В июне прошлого года Федотов уволил главного редактора Forbes Николая Ускова из-за «неудовлетворенности качеством» его работы. В конце июля сотрудники редакции подали в суд на владельца издания из-за снятой из номера статьи про бизнесменов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

По данным СПАРК, Федотов является сейчас единственным владельцем трех компаний — АО «Арт трейдинг портфолио менеджмент», ООО «Трэйдинг контракт», ООО «ФАФ Медиа», а также совладельцем в ООО «Жалю медиа групп» и других компаниях.