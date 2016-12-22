Малахов рассказал о съемках «Прямого эфира» на военной базе в Сирии

Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов снял программу про погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Съемки прошли на российской военной базе Хмеймим. Минобороны России к выбору темы передачи непричастно, уверяет ведущий

Андрей Малахов (слева) (Фото: предоставлено пресс-службой ВГТРК)

Ведущий «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов вернулся из однодневной командировки в Сирию, где прошли съемки программы, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Об этом в среду, 21 февраля, Малахов рассказал РБК. Передача, по словам ведущего, будет посвящена «подвигу Романа Филипова» — ​пилота Су-25, погибшего в Сирии 3 февраля.

Тему для программы, как отметил Малахов, он выбрал сам — Минобороны его ни о чем не просило. «Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой», — считает ведущий.

Съемки эпизодов программы «Прямой эфир» проходили на российской военной базе Хмеймим, которая подверглась атаке в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года. Последствия новогодней атаки сохранились до сих пор, рассказал телеведущий. «Идешь и вдруг видишь следы разорвавшейся мины, — говорит Малахов. — Изрешеченный забор, следы от авиаудара. Понимаешь, что опасность рядом, когда в храме священник зачитывает имена погибших здесь людей».

«Это вам за пацанов!» 3 февраля 2018 года в районе Идлиб российский самолет Су-25 под управлением майора Филипова был сбит из ПЗРК. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам». Летчик, после того как его штурмовик был подбит, успел сообщить об этом командованию и катапультировался. На земле он вступил в бой, успев перед смертью расстрелять более половины боезапаса из штатного пистолета Стечкина. Позже в интернете появилось видео боя Филипова: перед тем как подорвать себя гранатой, летчик крикнул: «Это вам за пацанов!» Минобороны обещало оказать помощь семье летчика, а министр обороны Сергей Шойгу представил его к присвоению посмертного звания Героя России.

В программе не затрагивается тема авиаудара, нанесенного США 8 февраля по сирийским проправительственным силам, отметил Малахов. В командировке в Сирию телеведущий не общался с бойцами частной военной компании Вагнера, а разговаривал только с российскими военными — сослуживцами майора Филипова. «Они этих тем [атаки на базу Хмеймим, авиаудара по колонне сил сторонников президента Сирии Башара] избегают», — пояснил ведущий.

Андрей Малахов в августе 2017 года объявил о своем уходе с «Первого канала», где он вел программу «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Свое решение ведущий объяснил желанием профессионального роста. Малахов перешел на «Россию 1», где стал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». Передачу «Пусть говорят» на «Первом канале» вместо Малахова теперь ведет Дмитрий Борисов, а «Сегодня вечером» — Юлия Меньшова и Максим Галкин.