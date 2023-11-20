«Сбер» займется расшифровкой древних египетских манускриптов

ИИ-алгоритм «Сбера», использовавшийся при расшифровке записей Петра I, хотят применить для изучения древних египетских манускриптов, сообщил зампред правления компании Ведяхин

Фото: Waltraud Grubitzsch / dpa / Global Look Press

«Сбер» обсуждает с коллегами из Египта применение своего алгоритма с искусственным интеллектом для расшифровки древних манускриптов, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey, передает корреспондент РБК.

Ведяхин пояснил, что речь идет о технологии, которую называют «Digital Петр», она использовалась для расшифровки записей российского императора Петра I.

«[Египетские древние манускрипты] очень сложно расшифровать, понять и, соответственно, сохранить, так как манускрипт находится на папирусе либо на других носителях, которые очень быстро могут распасться. То есть ты не можешь его постоянно открывать-закрывать, это такая очень аккуратная должна быть работа, он быстро портится, и их (манускриптов. — РБК) очень и очень много», — сказал зампред правления «Сбера».

По его словам, по этому поводу с коллегами из Египта у «Сбера» «взаимный интерес». «Я сам был в Египте, общался с коллегами и думаю, что это будет следующим таким интересным направлением развития исторической мысли. Может быть, какие-то сделаем исторические открытия в Древнем Египте», — добавил Ведяхин.

В середине октября два студента-программиста с помощью искусственного интеллекта смогли расшифровать свитки из города Геркалунум, обгоревшие во время извержения Везувия в 79 году н.э. Возраст обугленных документов составляет около 2 тыс. лет.

В библиотеке Геркалунума было более 1800 рукописей, но после извержения сохранились лишь несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых на протяжении нескольких лет работают исследователи из разных стран.

Развернуть свитки ученые не могли, поскольку, пролежав в земле около 1700 лет, они стали чрезвычайно хрупкими. Чтобы расшифровать надписи, исследователи из Университета Кентукки сделали тысячи трехмерных рентгеновских изображений фрагментов папируса. Вместе с тем они обучили ИИ читать буквы в свитках на основе тонких изменений, которые чернила внесли в структуру папируса.

Студенты Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина, которые участвовали в исследовании, первыми обнаружили в одном из артефактов древнегреческое слово πορφύραc, что означает «фиолетовый».