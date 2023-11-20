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Технологии и медиа ,  
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«Сбер» займется расшифровкой древних египетских манускриптов

«Сбер» займется расшифровкой древних египетских манускриптов
ИИ-алгоритм «Сбера», использовавшийся при расшифровке записей Петра I, хотят применить для изучения древних египетских манускриптов, сообщил зампред правления компании Ведяхин
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Фото: Waltraud Grubitzsch / dpa / Global Look Press
Фото: Waltraud Grubitzsch / dpa / Global Look Press

«Сбер» обсуждает с коллегами из Египта применение своего алгоритма с искусственным интеллектом для расшифровки древних манускриптов, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey, передает корреспондент РБК.

Ведяхин пояснил, что речь идет о технологии, которую называют «Digital Петр», она использовалась для расшифровки записей российского императора Петра I.

«[Египетские древние манускрипты] очень сложно расшифровать, понять и, соответственно, сохранить, так как манускрипт находится на папирусе либо на других носителях, которые очень быстро могут распасться. То есть ты не можешь его постоянно открывать-закрывать, это такая очень аккуратная должна быть работа, он быстро портится, и их (манускриптов. — РБК) очень и очень много», — сказал зампред правления «Сбера».

По его словам, по этому поводу с коллегами из Египта у «Сбера» «взаимный интерес». «Я сам был в Египте, общался с коллегами и думаю, что это будет следующим таким интересным направлением развития исторической мысли. Может быть, какие-то сделаем исторические открытия в Древнем Египте», — добавил Ведяхин.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В середине октября два студента-программиста с помощью искусственного интеллекта смогли расшифровать свитки из города Геркалунум, обгоревшие во время извержения Везувия в 79 году н.э. Возраст обугленных документов составляет около 2 тыс. лет.

В библиотеке Геркалунума было более 1800 рукописей, но после извержения сохранились лишь несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых на протяжении нескольких лет работают исследователи из разных стран.

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Развернуть свитки ученые не могли, поскольку, пролежав в земле около 1700 лет, они стали чрезвычайно хрупкими. Чтобы расшифровать надписи, исследователи из Университета Кентукки сделали тысячи трехмерных рентгеновских изображений фрагментов папируса. Вместе с тем они обучили ИИ читать буквы в свитках на основе тонких изменений, которые чернила внесли в структуру папируса.

Студенты Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина, которые участвовали в исследовании, первыми обнаружили в одном из артефактов древнегреческое слово πορφύραc, что означает «фиолетовый».

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Полина Мартынова Полина Мартынова
искусственный интеллект Сбербанк Александр Ведяхин Египет расшифровка артефакты

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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