Минцифры вынужденно приостановило программу подключения Wi-Fi в школах

Причина, по которой Минцифры вынуждено приостановить программу, не называется. Ранее Максуд Шадаев говорил, что ведомство планирует все российские школы подключить к Wi-Fi до конца 2024 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Программа по подключению школ к интернету через Wi-Fi замораживается. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 октября.

«Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах», — сказал он. При этом Шадаев отметил, что за время действия программы Wi-Fi получили почти 9 тыс. школ, во всех классах появился интернет.

Программа предусматривала, что Wi-Fi должен появиться во всех школах и учебных классах до 2024 года. Почему власти решили заморозить программу, Шадаев не пояснил.

«Мы договорились с Сергеем Кравцовым [министром просвещения], что мы посмотрим, какова будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса», — добавил глава Минцифры.

В прошлом году Кравцов отметил, что программа школьного Wi-Fi будет предусматривать доступ только к верифицированому контенту. Это будет сделано для защиты детей от негативной информации. Также Кравцов сообщил о создании особой системы видео-конференц-связи для школ под названием «Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.