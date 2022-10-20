Минцифры вынужденно приостановило программу подключения Wi-Fi в школах
Программа по подключению школ к интернету через Wi-Fi замораживается. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 октября.
«Из таких программ, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах», — сказал он. При этом Шадаев отметил, что за время действия программы Wi-Fi получили почти 9 тыс. школ, во всех классах появился интернет.
Программа предусматривала, что Wi-Fi должен появиться во всех школах и учебных классах до 2024 года. Почему власти решили заморозить программу, Шадаев не пояснил.
«Мы договорились с Сергеем Кравцовым [министром просвещения], что мы посмотрим, какова будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса», — добавил глава Минцифры.
В прошлом году Кравцов отметил, что программа школьного Wi-Fi будет предусматривать доступ только к верифицированому контенту. Это будет сделано для защиты детей от негативной информации. Также Кравцов сообщил о создании особой системы видео-конференц-связи для школ под названием «Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.