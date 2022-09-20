Букмекеры начали закрывать пункты приема ставок на фоне снижения выручки

Регулятор азартных игр зафиксировал падение выручки офлайн-офисов букмекеров. Все больше компаний отказываются от пунктов приема ставок. Эксперты объясняют это стремлением бизнеса сократить издержки и жестким законодательством

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Выручка букмекерских компаний от пунктов приема ставок (так принято называть офлайн-офисы, в которых можно делать ставки) за полгода снизилась на 17,4%. Такие подсчеты по запросу РБК представил Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который с 1 октября 2021 года контролирует все легальные букмекерские конторы на территории России.

Единый регулятор у букмекерских компаний появился прошлой осенью. Согласно его данным:

оборот букмекеров в четвертом квартале 2021-го и через онлайн, и через офлайн-каналы составил 220,5 млрд руб., из которых на долю офлайн-пунктов пришлось 8,9%, или 19,6 млрд руб.;

ко второму кварталу 2022-го общие сборы букмекеров составили 198,9 млрд руб., из них «наземные» пункты принесли только 8,2%, или 16,2 млрд руб.

Большую часть выручки пунктов приема ставок генерируют наличные платежи пользователей. Но структура сборов букмекеров за последние полгода, по данным ЕРАИ, также изменилась. По итогам второго квартала 2022 года наличные сборы составили 12,95 млрд руб., тогда как на оплаты по картам пришлось всего 3,3 млрд руб. За полгода показатель оплаты наличными сократился: по итогам четвертого квартала 2021 года он был на 22,8% выше и составлял 16,8 млрд руб. Выручка от оплаты картами выросла на 15,2%: полгода назад сумма сборов по картам составляла 2,8 млрд руб.

На этом фоне букмекерские конторы начали закрывать пункты приема ставок. По данным геосервиса 2ГИС, с начала 2022 года по сентябрь количество таких точек на картах крупнейших городов России (с учетом близлежащих населенных пунктов) сократилось на 9,5% процентов: с 972 в январе до 880 в сентябре. Причем почти половина всех офисов — 422 на конец сентября — располагаются в Москве. За полгода «наземных» пунктов букмекеров в столице стало на 10,6% меньше — в январе их было 472. Единственными городами-миллионниками, где количество пунктов не уменьшилось, а увеличилось, стали Краснодар и Красноярск, но и там прибавилось лишь по одному офису.

Почему букмекеры уходят в онлайн

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Сможет ли цифровой юань снизить эффект санкций США Сможет ли цифровой юань снизить эффект санкций США Статьи Pro Взлет или снижение: чего ждать от акций «Аэрофлота» Взлет или снижение: чего ждать от акций «Аэрофлота» Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни Статьи Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Доллар за 120: когда ждать новой реальности Доллар за 120: когда ждать новой реальности Статьи

В самом ЕРАИ отрицательную динамику в работе пунктов приема ставок объясняют «продолжающейся диджитализацией бизнеса». «Уход в онлайн позволяет букмекерам сокращать издержки, — утверждает представитель регулятора. — Оставшиеся пункты служат скорее рекламными площадками букмекерских компаний, что позволяет им работать со своей устоявшейся аудиторией без вложений в свое продвижение».

Николай Оганезов, председатель Первой саморегулируемой организации букмекеров (некоммерческое объединение крупнейших букмекерских компаний, в него входят «Лига ставок», Winline, «1xСтавка», «Спортбет», «Бетсити» и др.), видит другую причину тренда. Он связывает закрытие пунктов приема ставок с тем, что «бизнес на земле» для букмекеров является более высокорискованным. Требования по размещению «наземных» пунктов очень «жесткие и иногда совершенно абсурдные», а их нарушение влечет очень большие штрафы, поясняет Оганезов: «Например, представьте ситуацию: в торговом центре на одном этаже есть пункт приема ставок, а на другом в оптике работает врач-офтальмолог, о котором букмекер не знает и который приходит на работу раз в неделю на один час. Это будет квалифицироваться как нарушение лицензионных требований, и букмекеру выпишут штраф от 500 тыс. руб. — за правонарушение, к которому он не имеет никакого отношения. Но в законе прописано, что в одном здании не могут располагаться одновременно медицинское учреждение и букмекерская контора».

Какие требования выдвигают законодатели к пунктам приема ставок Работу букмекерских контор в России регулирует федеральный закон N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В соответствии с этим законом букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок не могут располагаться: в объектах жилищного фонда, незавершенного строительства, во временных постройках, в киосках, под навесами и в других подобных постройках;

в зданиях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские и санаторно-курортные учреждения;

в зданиях авто-, речных и железнодорожных вокзалов, в аэропортах и на остановках общественного транспорта;

в зданиях, которые находятся в государственной или муниципальной собственности или в собственности госкорпораций, а также в зданиях, в которых располагаются офисы госкомпаний или органов власти;

в зданиях, в которых расположены культовые и религиозные организации.

Одного из крупных букмекеров, по словам Оганезова, оштрафовали за нарушение лицензионных требований из-за нахождения в одном здании со стриптиз-клубом. «Так как в стриптиз-клубе было детское меню, то проверяющие признали его детским учреждением, а в соответствии с законом детское учреждение и пункт приема ставок в одном здании располагаться не могут, — уточняет Оганезов. — Что интересно, суд тоже принял позицию проверяющих». Эти случаи показательно характеризуют степень рисков работы букмекерских контор «на земле», отмечает собеседник РБК.

Рентабельность абсолютного большинства пунктов приема ставок сейчас в лучшем случае равна нулю, добавляет Оганезов. В онлайн переходят и постоянные клиенты букмекеров, в связи с чем поддержание «наземных» офисов и закладывание в бюджет затрат по аренде и содержанию пунктов приема ставок, а также возможных рисков, с ними связанных, теряет для букмекеров смысл, резюмирует председатель Первой саморегулируемой организации букмекеров.

Лидерами по показателю выручки от пунктов приема ставок ЕРАИ называет «Фонбет», BetBoom и «Лигу ставок», но абсолютные цифры регулятор не приводит. Президент BetBoom Константин Макаров заявил, что у компании более 300 пунктов приема ставок, и это число на протяжении последних лет стабильно. «Отказываться от этого направления мы не намерены», — отметил он. Представители «Фонбета» и «Лиги Ставок» на запросы РБК не ответили.