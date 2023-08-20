Умер сооснователь разработчика Photoshop Джон Уорнок

Уорноку было 82 года. В 1982 году вместе с Чарльзом Гешке он основал компанию Adobe, которая известна во всем мире своим графическим редактором Photoshop, а также программами для работы с изображениями, видео и звуком

Джон Уорнок (Фото: Adobe)

На 83-м году жизни скончался ученый в области информатики, бизнесмен и сооснователь Adobe (среди ее многочисленных продуктов графический редактор Photoshop, программы для работы с версткой, звуком и видео, компания также владеет правами на форматы PDF и TIFF) Джон Уорнок, говорится в сообщении компании.

Причина смерти Уорнока не сообщается, он скончался в кругу семьи 19 августа, говорится в пресс-релизе Adobe.

«Джон широко признан одним из величайших изобретателей нашего поколения, оказавшим значительное влияние на то, как мы общаемся с помощью текста, изображений и видео», — отметил исполнительный директор Adobe Шантану Нарайен в письме сотрудникам компании.

Уорнок родился и вырос в Солт-Лейк-Сити (американский штат Юта). Он получил степень магистра математики и степень доктора в области компьютерных наук. Некоторое время проработал исследовательском центре корпорации Xerox. В 1982 году Уорнок вместе со своим бывшим коллегой Чарльзом Гешке основал компанию Adobe. Первым их совместным изобретением стал PostScript — язык программирования для издательского ПО.

Уорнок занимал пост генерального директора компании до 2000 года, после чего еще 17 лет вместе с Гешке был сопредседателем совета директоров. В 2017 году он покинул должность, оставшись членом совета. В честь Уорнока назвали один из шрифтов Adobe — Warnock.

В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил Уорнока и Гешке Национальной медалью в области технологий и инноваций. Гешке скончался несколько лет назад — в 2021 году, ему был 81 год.