Сборы «налога на болванки» выросли в прошлом году почти в полтора раза

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,69 -0,20 EUR Бирж. 73,88 -0,21 Brent 59,57 +0,39% USD Нал. 67,10 66,34 EUR Нал. 74,33 73,52 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1077 -0,0002 BTC/USD Бирж. 10 683,00 -263,00 IMOEX 2 667,06 +0,72% RTSI 1 259,77 +0,98% DJIA 26 135,79 +0,96% Nasdaq 8 002,81 +1,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
QIWI ₽1 796,79 (+20,31%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,56%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
QIWI ₽1 796,79 (+20,31%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,56%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
Рогозин оценил влияние Маска на «почивавшего на лаврах» «Роскосмос» Общество, 14:46 Кремль оценил перспективы встречи в «нормандском формате» Политика, 14:32 Бот или не бот: как сделать онлайн-помощника полезным для бизнеса Pro, 14:32 В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Политика, 14:26 ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий Экономика, 14:23 Кремль позитивно оценил переговоры Путина и Макрона Политика, 14:20 Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании Бизнес, 14:20 Экс-футболист сборной России Смертин стал советником президента РФС Спорт, 14:12 Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов Общество, 14:12 ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитования за три месяца Финансы, 14:06 Кремль нашел подтверждение планам США подорвать ДРСМД Политика, 14:06 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 14:04 ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб. Финансы, 14:01 Лукашенко назвал величайшим достижением Белоруссии отсутствие олигархов Политика, 13:56
Технологии и медиа ,  
0 
Сборы «налога на болванки» выросли в прошлом году почти в полтора раза
Российский союз правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков, в 2018 году увеличил сборы «налога на болванки». Сам союз объясняет это всплеском продаж аудио- и видеотехники, с которой правообладателям идет 1%
Никита Михалков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский союз правообладателей (РСП) — одна из аккредитованных при Минкультуры организаций по коллективному управлению правами — опубликовала отчет за 2018 год. Сборы за прошлый год выросли на 46%, превысив 4,4 млрд руб. Соответственно, резко, в полтора раза, до 2,9 млрд руб., увеличились и выплаты союза владельцам авторских и смежных прав.

РСП был создан в 2009 году Российским авторским обществом и Союзом кинематографистов под председательством Никиты Михалкова. В РСП режиссер занимает должность президента совета. В него также входят, в частности, дирижер Юрий Башмет, композитор Владимир Пресняков, певец Николай Расторгуев.

РСП осуществляет сборы вознаграждений за прослушивание и просмотр аудиовизуальных произведений в личных целях. Взимать вознаграждение с каждого человека практически невозможно, поэтому так называемый «налог на болванки» выплачивают производители и импортеры электроники, которая воспроизводит музыкальные произведения, а также записывает аудио и снимает видео. Перечень этих устройств утвержден постановлением правительства № 829 от 14 октября 2010 года. В списке — диктофоны, магнитофоны, кассетные проигрыватели, телефоны, ноутбуки, телевизоры, электронные часы, ЭВМ. Размер вознаграждения определен в 1% от стоимости товара.

На конец 2018 года у РСП было заключено 5 тыс. договоров с правообладателями, что на 11% больше, чем годом ранее. С плательщиками за отчетный период союз заключил лишь восемь новых договоров, теперь их общее число достигло 113.

Ранее резкий рост сбора «налога на болванки» РСП демонстрировал лишь в 2013 году — тогда отчисления производителей и импортеров увеличились почти в три раза, с 1,2 млрд до 3,4 млрд руб. После этого наиболее заметный рост — на 23%, до 2,7 млрд руб., — был зафиксирован в 2016 году, что было обусловлено восстановлением после кризисного 2015 года.

Увеличившиеся почти в полтора раза в 2018 году сборы гендиректор РСП Сергей Филиппов объяснил РБК возросшим потребительским спросом на электронные устройства, указанные в постановлении правительства.

Данные исследовательской компании GfK (есть у РБК) свидетельствуют, что в 2018 году выросли продажи музыкальных центров (+20,5% в абсолютном выражении и +22,3% в денежном), колонок и саундбаров (+37,8 и +32,4% соответственно), телевизоров (+17,6 и +15%), смартфонов (+2,3 и +19,3%). В свою очередь, упали продажи MP3-плееров (-27,2 и -25,2%), DVD-плееров (-5,1 и -13,3%), кнопочных мобильных телефонов (-2,2 и -12,6%).

В отчете РСП указано, что 930 млн руб. из перечисленных правообладателям денег достались авторам произведений, 767 млн руб. — исполнителям, 1,2 млрд руб. — изготовителям фонограмм и других аудиовизуальных произведений. На собственные расходы союз удержал 655 млн руб.

«Налог на болванки» давно устарел, считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Он отмечает, что сейчас практически никто не копирует произведения на магнитофоны и MP3-плееры, большая часть аудитории использует облачные сервисы. Прозрачность отчетности РСП «оставляет желать лучшего», добавил Гуськов.

Интересы правообладателей представляют также две другие аккредитованные при Минкультуры организации: Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Но они собирают сборы на публичное исполнение фонограмм: РАО в интересах авторов, ВОИС — исполнителей и записывающих студий. Плательщиками выступают радиостанции и телеканалы, предприятия торговли и общественного питания, а также любые другие общественные места, где звучит музыка. С магазинов и ресторанов, к примеру, взимается фиксированный ежемесячный платеж.

За 2018 год уже отчиталась ВОИС. Ее сборы увеличились лишь на 4,8%, до 1,2 млрд руб. Российское авторское общество пока свой отчет за 2018 год не опубликовало.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Налог, правообладатели
Материалы по теме
Выплаты исполнителям и музыкальным студиям в 2018 году превысили ₽1 млрд
Технологии и медиа
Михалков получит право еще десять лет собирать «налог на болванки»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter