Сборы «налога на болванки» выросли в прошлом году почти в полтора раза

Сборы «налога на болванки» выросли в прошлом году почти в полтора раза

Российский союз правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков, в 2018 году увеличил сборы «налога на болванки». Сам союз объясняет это всплеском продаж аудио- и видеотехники, с которой правообладателям идет 1%

Никита Михалков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский союз правообладателей (РСП) — одна из аккредитованных при Минкультуры организаций по коллективному управлению правами — опубликовала отчет за 2018 год. Сборы за прошлый год выросли на 46%, превысив 4,4 млрд руб. Соответственно, резко, в полтора раза, до 2,9 млрд руб., увеличились и выплаты союза владельцам авторских и смежных прав.

РСП был создан в 2009 году Российским авторским обществом и Союзом кинематографистов под председательством Никиты Михалкова. В РСП режиссер занимает должность президента совета. В него также входят, в частности, дирижер Юрий Башмет, композитор Владимир Пресняков, певец Николай Расторгуев.

РСП осуществляет сборы вознаграждений за прослушивание и просмотр аудиовизуальных произведений в личных целях. Взимать вознаграждение с каждого человека практически невозможно, поэтому так называемый «налог на болванки» выплачивают производители и импортеры электроники, которая воспроизводит музыкальные произведения, а также записывает аудио и снимает видео. Перечень этих устройств утвержден постановлением правительства № 829 от 14 октября 2010 года. В списке — диктофоны, магнитофоны, кассетные проигрыватели, телефоны, ноутбуки, телевизоры, электронные часы, ЭВМ. Размер вознаграждения определен в 1% от стоимости товара.

На конец 2018 года у РСП было заключено 5 тыс. договоров с правообладателями, что на 11% больше, чем годом ранее. С плательщиками за отчетный период союз заключил лишь восемь новых договоров, теперь их общее число достигло 113.

Ранее резкий рост сбора «налога на болванки» РСП демонстрировал лишь в 2013 году — тогда отчисления производителей и импортеров увеличились почти в три раза, с 1,2 млрд до 3,4 млрд руб. После этого наиболее заметный рост — на 23%, до 2,7 млрд руб., — был зафиксирован в 2016 году, что было обусловлено восстановлением после кризисного 2015 года.