Выплаты исполнителям и музыкальным студиям в 2018 году превысили ₽1 млрд

Сборы одного из крупнейших российских обществ по коллективному управлению правами — Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) — в 2018 году увеличились на 4,8%, превысив 1,2 млрд руб., следует из отчета организации. Выплаты правообладателям составили 907,5 млн руб., что на 16% больше, чем в 2017 году.

ВОИС наряду с другими организациями по коллективному управлению правами — Российским авторским обществом и Российским союзом правообладателей — осуществляет сборы вознаграждений для правообладателей. ВОИС — в интересах исполнителей и изготовителей фонограмм за их публичное исполнение, Российское авторское общество — в интересах создателей произведений — композиторов, поэтов-песенников, сценаристов и т.д. Российский союз правообладателей защищает интересы и авторов, исполнителей, но не за публичное исполнение их произведений, а за воспроизведение в личных целях.

Всего у ВОИС заключено 5,2 тыс. договоров с правообладателями. Как следует из отчета, 984,2 млн руб., или 81% от всех сборов, в 2018 году составили поступления от исполнения фонограмм в общественных местах, в первую очередь это были платежи предприятий торговли и общественного питания. С магазинов и ресторанов ВОИС взимает фиксированный ежемесячный платеж, который привязан к занимаемой заведением площади.

Сборы от воспроизведения песен в эфире телеканалов и радиостанций составили 229,2 млн руб., или 18,7% всех платежей.

Оставшиеся 3,1 млн руб. поступили от зарубежных организаций по коллективному управлению правами.