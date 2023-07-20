Аудитория Netflix выросла несмотря на введение платы за «общие» пароли

Количество подписчиков Netflix по итогам 2-го квартала выросло на 5,9 млн несмотря на критику запрета на передачу паролей. Компания введет плату за совместное использование аккаунтов во всех странах и планирует нарастить выручку

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Запрет на передачу паролей от аккаунтов, введенный стриминговой платформой Netflix в конце мая в качестве эксперимента, не повлиял на подписную базу сервиса. Об этом компания заявила в финансовом отчете за второй квартал.

Платный обмен паролями Netflix ввел в более чем сотне стран своего присутствия, на которые, по собственным данным компании, приходится порядка 80% подписчиков сервиса. Тогда в рамках борьбы с передачей паролей от аккаунтов другим людям стриминг начал брать за предоставление доступа к подписке сторонним лицам плату в размере $7,99. Изначально такую практику Netflix планировал запустить еще в первом квартале 2023 года, однако перенес ее внедрение из-за критики и сообщений пользователей о намерении отписаться от стриминга.

В результате внедрение практики ограничения передачи паролей не оказало негативного влияния на подписную базу, констатируют в Netflix. Число новых регистраций пользователей уже превышает количество аннулированных, а прирост новых подписчиков составил 5,9 млн. по всему миру. Таким образом, аудитория стриминга сейчас составляет 238,4 млн., что на 8% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Выручка Netflix за второй квартал составила $8,2 млрд (плюс 2,7% год к году), операционная прибыль — $1,8 млрд, что соответствует собственным прогнозам компании. Прибыль на акцию достигла $3,29 против $3,2 за аналогичный период 2022-ого.

В третьем квартале Netflix ожидает ускорения темпов роста своих финансовых показателей за счет ограничения практики совместного использования аккаунтов во всех оставшихся странах присутствия сервиса. Так, компания прогнозирует выручку в размере 8,5 млрд, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом., а прирост числа подписчиков — на уровне текущих показателей.

В России Netflix перестал работать весной 2022 года, объявив об уходе после начала специальной военной операции на Украине. Компания была официально представлена в России с 2020 года через партнерство с Национальной медиа группой (НМГ) и даже заказывала нескольким российским продакшенам производство сериалов, дальнейшая судьба которых неизвестна. Уход с российского рынка стоил Netflix потери почти 700 тыс. подписчиков, сообщала компания в отчете за первый квартал 2022 года. Тогда сокращение аудитории стриминг зафиксировал впервые в истории.