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Netflix снимет спин-офф «Очень странных дел» и новую «Тетрадь смерти»

Netflix NFLX $183,51 -0,4% Купить

Американский стриминг-сервис Netflix объявил, что работает над спин-оффом сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Других деталей о данном проекте Netflix не приводит. Шоураннеры «Очень странных дел» братья Мэтт и Росс Даффер в подкасте Happy Sad Confused говорили, что хотели бы «передать эстафету кому-то другому». Мэтт Даффер отметил, что братья уже работают над «Очень странными делами» уже почти 10 лет, а если согласятся взяться за спин-офф, то потратят на этот проект еще 5-10 лет. Шоураннеры также хотят, чтобы новый сериал отличался от «Очень странных дел» на 1000%.

«Я читал эти слухи, что будет спин-офф про Одиннадцать, что будет спин-офф про Сива и Дастина, или про другой номер. Мне это не интересно, потомы что мы уже это делали», — добавил Даффер.

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Фото:Shutterstock

Netflix также объявил, что братья Даффер создали компанию Upside Down Pictures и объявили о нескольких проектах, находящихся в работе:

  • Спин-офф «Очень странных дел»;
  • Спектакль, действие которого развернется во вселенной «Очень странных дел» от продюсеров Сони Фридман и Стивена Долдри;
  • Сериал-экранизация романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман», продюссером выступит Кёртис Гвин.
  • Сериал от Джеффри Аддиса и Уилла Мэттьюса, создателей кукольного веб-сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления
  • Новая телеадатация маги и аниме-сериала «Тетрадь смерти». Netflix уже выпускал свою версию «Тетради Смерти» в 2017-м, но фильм получил плохие отзывы как от критиков, так и от зрителей (37% и 23% соответственно на Rotten Tomatoes).

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Последние серии четвертого и на данный момент последнего сезона «Очень странных дел» вышли 1 июля. Это второй сериал Netflix, общие просмотры которого превысили 1 млрд часов, его обходит только южнокорейская «Игра в кальмара» (1,65 млрд часов за первые четыре недели).

Netflix приостановил работу в России в начале марта, после начала военной операции на Украине. В мае стриминг-сервис перестал открываться у пользователей из России.

Теги
Netflix «Очень странные дела» «Тетрадь смерти»
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