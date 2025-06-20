Гендиректор X анонсировала инвестиции и платежи внутри соцсети

В Х можно будет совершать платежи и сделки и инвестировать. Кроме того, могут появиться дебетовые или кредитные карты под этим брендом, рассказала Линда Яккарино

Линда Яккарино (Фото: DeeCee Carter / IMAGO / Global Look Press)

В соцсети X появится возможность совершать платежи и инвестировать, рассказала Financial Times (FT) генеральный директор X Линда Яккарино.

«Вы сможете зайти в X и управлять всей своей финансовой жизнью на платформе. Будь то возможность заплатить за пиццу, которую мы вчера разделили, или совершить инвестицию или сделку. Таково будущее», — сказала она.

Кроме того, компания допускает выпуск кредитных или дебетовых карт X в этом году, добавила Яккарино. Она также напомнила о запуске сервиса X Money, который позволит пользователям покупать товары, хранить деньги и отправлять чаевые авторам контента.

FT отмечает, что такие нововведения — это часть стремления владельца соцсети Илона Маска создать «приложение для всего», а также сделать X похожей на китайский WeChat, где тоже есть возможности как для общения, так и для платежей и шопинга.

Маск купил Twitter, который затем переименовал в Х, в 2022-м. После этого компания столкнулась с финансовыми проблемами и оттоком рекламодателей, напоминает FT. В 2023-м ее доходы составили $1,9 млрд против $4,1 млрд в 2022 году, пишет газета со ссылкой на Emarketer. В 2024-м они, по прогнозам, достигли $2,3 млрд.

Яккарино отметила, что 96% рекламодателей вернулись на платформу, а цель по возврату к уровню 2022 года будет достигнута «очень скоро». Однако собеседники FT рассказали, что некоторые рекламодатели сотрудничают с платформой под угрозами, например, судебных исков, а также из-за тесных взаимоотношений Маска с президентом Дональдом Трампом.

В этом году Маск продал X своему стартапу xAI, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта. Яккарино отметила, что это улучшит таргетирование рекламы в соцсети, поскольку теперь над улучшением платформы работает «вдвое больше инженеров».