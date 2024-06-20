Исследователи назвали долю россиян, допускающих восстание машин

ВШЭ и «Ромир»: внедрение IT в повседневную жизнь беспокоит 25% россиян

В Сети по теме IT россияне чаще всего обсуждают вытеснение их из профессии роботами, но упоминают и риски потери контроля над искусственным интеллектом и восстание машин

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Четверть россиян обеспокоены внедрением новых технологий в повседневную жизнь, свидетельствуют результаты исследования Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Точку зрения о том, что развитие технологий представляет опасность, разделяют 24,9% респондентов, оптимизм в этом вопросе выражают 39,5%.

Исследование проводилось по смешанной методологии, она включала комплексный анализ обсуждений российского медиаполя (охват — 1 млн сообщений, 470 тыс. авторов, 16,7 млрд просмотров) и онлайн-опрос (выборка — 2500 человек в возрасте 18–65 лет).

В рамках исследования медиаполя, аналитики обнаружили, что среди технологических рисков, которые обсуждаются больше остальных, лидирует вытеснение людей машинами и исчезновение профессий (36,3% сообщений). В пятерку рисков, обсуждаемых в Сети, также вошли:

деградация творческого потенциала человечества (12,8%);

опасения по поводу безопасности технологий для жизни людей (8,3%);

опасения, связанные с контролем над искусственным интеллектом (7,3%);

боязнь того, что технологии заменят учителей (6,2%).

страх восстания машин обнаружили в 3,8% обсуждений.

«Значимая доля упоминаний касается сценариев «Терминатора» в различных проявлениях — от выхода ИИ из-под контроля (с умеренными последствиями для человечества) и захвата ИИ власти до восстания машин с последующим уничтожением человечества», — отмечается в исследовании.

В ходе опроса респонденты назвали среди наиболее вероятных технологических рисков:

искажение информации в связи с развитием ИИ (49,7%);

злонамеренное, неэтичное использование ИИ отдельными корпорациями или странами (48,2%);

выход ИИ из-под контроля своих создателей (38,5%);

передача ИИ контроля над вооружениями и решений об их применении (37,8%);

ИИ, роботы либо развитие техники в принципе будут угрожать существованию человечества (32,6%).

В ходе онлайн-опроса больше всего респондентов выразили обеспокоенность тем, что утечками персональных данных воспользуются мошенники (57,4%) или информацию о них просто потеряют или украдут (55,4%). Кроме того, опрошенные высказали опасения ростом зависимости детей от гаджетов (53,5%), незаконным сбором данных о них (53%) и кибератаками (51,7%).

Исследование также показало взаимосвязь между уровнем технологической подкованности респондентов и тем, насколько их волнуют связанные с ИИ риски, рассказала Татьяна Соколова, кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ. Так, чем лучше человек «подкован», тем меньше рисков он видит во внедрении ИИ в повседневную жизнь и экономику. Сильнее всего данные риски беспокоят аудиторию в возрасте от 45 лет.

Другой вывод исследования — несмотря на повышенную тревожность в отношении определенных угроз, люди не настроены работать над их предотвращением. «Мы видим определенный парадокс — притом что многие россияне обеспокоены безопасностью своих данных, большинство из них не готовы предпринимать активные действия для защиты от этих угроз. Только около 30% жителей, обеспокоенных утечками или кражей данных, проверяют уровень безопасности сайтов при их посещении или используют запасную банковскую карту для онлайн-платежей», — сказала Соколова.

Например, 53,5% участников исследования обеспокоены чрезмерным увлечением гаджетами среди молодежи, но со своими детьми обсудили проблему меньше половины респондентов, а планируют это сделать 27,3%.

Президент «Ромир» Андрей Милехин отметил, что в целом полученные данные сопоставимы с мировыми цифрами, а по отдельным аспектам россияне более оптимистичны в отношении применения ИИ в повседневной жизни и его внедрения в экономику.