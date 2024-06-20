VK запустит аналог платформы Google Classroom для работы репетиторов

VK инвестирует около 300 млн руб. в запуск платформы для организации работы онлайн-репетиторов. Сервис должен стать аналогом Google Classroom. Эксперты отмечают спрос на дистанционное обучение, но боятся нехватки преподавателей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Холдинг VK запустит сервис для организации работы репетиторов и учащихся, сообщил РБК источник на IT-рынке и подтвердил собеседник, близкий к VK. РБК также обнаружил новый домен mini-tutoria.ru, зарегистрированный холдингом в начале 2024 года. В пресс-службе VK отказались от комментариев.

По словам источников, новый сервис VK Tutoria будет построен на базе сервисов Mail.ru («доски» для совместной работы, календаря, заметок и облачного хранилища) с интеграцией «VK Мессенджера» и «VK Звонков». Он будет ориентирован на репетиторов, учащихся и их родителей, а также тренеров, психологов и людей, которые пользуются их услугами. Функционал сервиса будет давать возможность организовывать занятия и контролировать рабочее расписание, иметь связь с учениками и их родителями, а также делиться файлами домашних заданий. Сейчас он тестируется на сотрудниках компании.

Собеседник РБК оценил стартовые инвестиции в проект в сумму до 200 млн руб. Второй собеседник, близкий к холдингу, говорит более чем о 300 млн. Монетизироваться сервис будет при помощи подписок, уточнил он.

В портфеле VK уже есть сервисы дистанционного образования, все они — приобретенные активы. В феврале 2023 года холдинг стал стопроцентным владельцем образовательной онлайн-платформы «Учи.ру». 25% компании VK купил еще в 2020 году за 3,75 млрд руб., остальные 75% — за 8,7 млрд. Компания выступает как контролирующий акционер в холдинге Skillbox с долей 55,28%. Кроме того, VK также развивает платформу для онлайн-подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам «Тетрика».

Среди аналогов подобных сервисов собеседники РБК назвали Google Classroom (его среднемесячная аудитория по России в 2023 году составила 250 тыс. пользователей) и специализирующуюся на иностранных языках платформу ProgressMe (682 тыс. российских пользователей в месяц).

Какие перспективы у платформы

Рынок онлайн-образования в России растет. В 2023 году оборот 100 крупнейших игроков рынка достиг 119 млрд руб. — за год он вырос на 32%, следует из данных агентства Smart Ranking (составляет рейтинги edtech-компаний).

Спрос на онлайн-образование даже после пандемии остается высоким, констатирует глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас на рынке представлено достаточно много учебных приложений и сайтов под различные цели, задачи и бюджеты. «Росту спроса способствуют популярность изучения иностранных языков, необходимость подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, — отмечает Кусков. — За счет значительной аудитории VK у компании на руках все карты, однако нужно понимать, чем ее предложение будет отличаться от уже существующих сервисов, давно зарекомендовавших себя на рынке. В качестве варианта — унифицированная система оплаты услуг репетиторов и более низкое ценовое предложение».

Создание новых платформ глава Smart Ranking Дарья Рыжкова называет закономерным развитием рынка, на котором, с одной стороны, постоянно растет стоимость привлечения клиентов, а с другой — увеличивается дефицит преподавателей и конкуренция. «Это похоже на некий компромиссный формат в линейке продуктов, которые предлагает рынок: от маркетплейсов, которые только соединяют поставщиков контента и аудиторию, до онлайн-школ, которые полностью сами его производят и несут за него ответственность», — отмечает Рыжкова.

Главный риск нового проекта, по мнению Рыжковой, заключается именно в дефиците репетиторов. «Участники рынка в детском сегменте сегодня уже говорят, что не хватает именно преподавателей для формата 1:1 по наиболее популярным дисциплинам, — объясняет она. — И главными конкурентами станут в первую очередь сервисы с вакансиями, такие как «Репетитор.ру», «Профи» и «Авито».

Директор edtech-кластера фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина приводит статистику, согласно которой родители пользуются услугами репетиров для подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ и дополнительного освоения школьной программы примерно в 47–60% случаев. И на рынке, считает она, сейчас практически нет платформ, которые удовлетворяют все задачи частного репетитора и «оцифровывают модель его отношения с учениками и методологию преподавания».