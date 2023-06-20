Глава Минцифры Шадаев: в России не обсуждают вход в интернет по паспорту

Глава Минцифры заявил, что вход в интернет по паспорту не обсуждается

О возможности появления «защищенного интернета» с доступом по паспорту заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Максут Шадаев заявил, что такие планы не обсуждаются и «все останется как есть»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские власти не планируют вводить обязательную идентификацию пользователей для доступа в интернет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме CNews «Кейсы и опыт IТ-лидеров».

«Конечно, никаких входов по паспорту не обсуждается. Здесь могу гарантировать: все останется как есть», — заверил он (цитата по «Интерфаксу»).

Шадаев отметил, что в России идет работа над системой блокирования ресурсов, доступ к которым ограничен законом, этим занимается Роскомнадзор. По словам министра, страна не намерена отключаться от глобального интернета, но нужно учитывать риски извне.

В начале июня зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что профильные ведомства и IТ-специалисты обсуждают проект «защищенного интернета», куда смогут попасть только зарегистрированные пользователи. Им нужно будет зарегистрироваться по паспорту и получить идентификатор. «Будет прописываться определенный код, через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом», — сказал он.

«Ведомости» со ссылкой на парламентария писали, что в «безопасном интернете» будут доступны только сервисы, владельцы которых исполняют все требования законов, а пилотный проект планируют запустить до конца года.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя слова Свинцова, заявил, что ничего не знает о подобных инициативах. По его словам, идентификация в интернете — «вопрос удобства, а не принуждения» и вход в Сеть по паспорту в ближайшее время вряд ли возможен. К тому же, отметил депутат, в России уже действуют законы в этой сфере и интернет «давно перестал быть зоной анархии и вседозволенности».

Вопросы обязательной идентификации пользователей интернета поднимают в России не впервые. В 2019 году с таким предложением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В Кремле говорили тогда, что это приведет к цензуре и нарушению прав человека. Однако, по мнению властей, регулирование необходимо: глава МИДа Сергей Лавров считает, что в противном случае «мир рискует погрузиться в состояние киберанархии».