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Технологии и медиа ,  
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«Лаборатория Касперского» инвестировала в выпуск нейроморфных процессоров

«Лаборатория Касперского» получила 15% разработчика имитирующих работу мозга процессоров
«Лаборатория Касперского» получила 15% «Мотив НТ» — разработчика нейроморфных процессоров, которые работают по принципам человеческого мозга. Эксперты видят перспективы подобных чипов, но пока они находятся на стадии прототипа
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Лаборатория Касперского» приобрела 15% акций компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ») — разработчика нейроморфного процессора «Алтай», рассказал РБК представитель компании. Информация об этом также отображается в СПАРК. Из данных этой базы следует, что «Лаборатория Касперского» выкупила по 7,5% у двух сооснователей компании Константина Панченко и Валерия Канглера. В результате сделки они владеют по 27,5%, еще у одного основателя Михаила Катомина — 30%.

Стороны не раскрывают сумму сделки, но, по словам представителя «Лаборатории Касперского», она также включала в себя инвестиции в развитие «Мотив НТ». По оценке вице-президента Advance Capital Артура Шубаева, сумма сделки могла составить «несколько десятков миллионов рублей» и была обусловлена востребованностью разработки высокотехнологичных продуктов внутри страны.

Власти заказали исследование имитирующих работу мозга процессоров
Технологии и медиа
Фото:Qilai Shen / Bloomberg

«Мотив НТ» была зарегистрирована в 2017 году, является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Занимается обработкой визуальной информации с использованием глубоких нейронных сетей, созданием программно-аппаратных систем для автоматического визуального контроля качества продукции и контроля действий персонала и др., а также разработкой и производством первого в России нейроморфного чипа — процессора для аппаратного исполнения нейронных сетей.

Архитектура подобных процессоров основана на принципах работы человеческого мозга, что позволяет им работать быстрее и быть более энергоэффективными по сравнению с другими процессорами. За счет этого они более подходят для работы технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Коммерческие решения с использованием подобных чипов, как ожидается, будут применяться при создании полностью беспилотных автомобилей, в системах распознавания лиц, робототехнике, устройствах интернета вещей (Internet of Things, IoT) для предприятий, зон конфликтов и др.

«Мотив НТ» не генерирует выручку, чистый убыток компании в прошлом году составил 809 тыс. руб.

Зачем «Лаборатории Касперского» процессоры

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«Лаборатория Касперского» еще в 2019 году заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Мотив НТ». С тех пор была произведена первая партия процессоров «Алтай», разработан комплект программного обеспечения для работы с ними, а также экспериментально подтверждены расчетные характеристики быстродействия и энергоэффективности, рассказал представитель «Лаборатории Касперского». Сейчас «Мотив НТ» разрабатывает вторую версию нейроморфного процессора и ищет партнеров для запуска пилотных проектов с использованием такого чипа. Проведенные тестирования показали, что процессор «Алтай» потребляет почти в 1000 раз меньше энергии, чем графические ускорители GPU, которые сейчас используются для искусственного интеллекта, пояснил Андрей Духвалов, директор департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского». По его словам, вхождение в состав акционеров «Мотив НТ» даст компании доступ к нейроморфным технологиям для «формирования глобальной технологической экосистемы «Лаборатории Касперского», в которую также войдут собственная операционная система KasperskyOS, программное обеспечение для противодействия киберугрозам, а также софт «МойОфис». «Это первый раунд инвестиций, и мы намерены продолжить увеличивать нашу долю в ближайшие годы», — отметил Духвалов.

Искусственному интеллекту определили перспективные направления в России
Технологии и медиа
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Помимо традиционного для «Лаборатории Касперского» направления кибербезопасности и разработки собственной операционной системы компания активно инвестирует вовне. В 2019 году компания вошла в капитал «Новых облачных технологий» (разработчик офисного софта «МойОфис»), а в начале этого года увеличила долю в нем до 61,05%. Также в прошлом году «Лаборатория Касперского» купила 82,2% Brain4Net за $10,599 млн и 100% швейцарской Nexway Group AG за €2 млн с учетом долга $10,4 млн.

Духвалов указал, что, по различным оценкам, к 2025 году объем мирового рынка нейроморфных чипов может превысить $7,5 млрд. Обычному процессору при работе с данными необходимо обращаться к памяти, так как она расположена за пределами процессора (например, на сервере), и обрабатывать входящие сигналы, что требует больших энергозатрат, говорит гендиректор «Мотив НТ» Алексей Романов. Тогда как в нейроморфных чипах в перспективе распознавание данных и обучение сетей будет происходить на самом чипе, за счет чего энергозатраты существенно снизятся.

«Лаборатория Касперского» получила контроль над разработчиком «МойОфис»
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, доцент «Сколтеха» Иван Оселедец позитивно оценил новость о сделке. По его словам, примеров использования нейроморфных процессоров много. «Искусственный интеллект используется в медицине, распознавании лиц, промышленности, обработке текстов, анализе транзакций — практически везде. Модели становятся тяжелыми, и времени на обучение требуется все больше и больше, а текущие архитектуры имеют фундаментальные ограничения. Поэтому «альтернативные» вычислители — нейроморфные, квантовые — являются очень перспективными», — рассуждает Оселедец. Он также отметил, что пока нейроморфные процессоры далеки от практического использования специалистами по машинному обучению, но их «развитие может произойти быстро». «Проблема в том, что разработчики софта и разработчики «железа» далеки друг от друга, и разработчики искусственного интеллекта практически не принимают участия в тестировании. Насколько сложная ситуация с компонентами для нейроморфных процессоров, судить сложно, но из общих соображений кажется, что их более реалистично достать, чем классические чипы», — сказал Иван Оселедец.

Летом прошлого года Минпромторг заказал исследование отечественных и глобальных аппаратно-программных комплексов для искусственного интеллекта. Привлеченная для этой работы компания Tess Technology проанализировала около десяти российских производителей процессоров, в качестве их главного недостатка она указала, что все разработки пока находятся на стадии прототипа и далеки от массового производства.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
«Лаборатория Касперского» технологии сделка

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