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Матч с Египтом по популярности на ТВ в Москве обошел игру с саудовцами
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Матч с Египтом по популярности на ТВ в Москве обошел игру с саудовцами
ЧМ-2018, 20 июн, 12:04
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Матч с Египтом по популярности на ТВ в Москве обошел игру с саудовцами
Трансляция второй встречи сборной России на чемпионате собрала почти 2,5 млн московских зрителей. За игрой с Саудовской Аравией следили 1,98 млн жителей столицы
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Телетрансляция матча Россия — Египет на чемпионате мира по футболу собрала в Москве на 505 тыс. больше зрителей, чем игра России с Саудовской Аравией. Такие предварительные данные приводит исследовательская компания Mediascope.

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Трансляция игры со сборной Египта собрала почти 2,5 млн москвичей (17,5% от общего числа жителей столицы). При этом 4,78 млн москвичей следили за ходом мачта в течение хотя бы одной минуты. У матча Россия — Саудовская Аравия эти показатели составили 1,98 млн (13,9%) и 3,68 млн соответственно.

Особенно популярна трансляция встречи Россия — Египет была у мужчин старше 18 лет: таких телезрителей в Москве было 1,25 млн, то есть примерно половина от общего числа тех, кто следил за игрой по телевизору.

От всех москвичей, у кого в момент игры был включен телевизор, доля тех, кто выбрал именно эту передачу, составила 49,9%.

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Согласно подсчетам по всей стране, игру сборных России и Саудовской Аравии, которая стала матчем открытия чемпионата, посмотрели в прямом эфире почти 9 млн человек. Эта трансляция стала самым популярным телесобытием года.

Сборную Саудовской Аравии российская команда разгромила со счетом 5:0, сборную Египта обыграла 3:1. Для Египта это стало вторым поражением на чемпионате: 15 июня команда проиграла сборной Уругвая (0:1). После встречи с Россией стало известно, что Федерация футбола Египта не будет продлевать контракт с главным тренером сборной — аргентинским специалистом Эктором Купером.​

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Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Истомина.
Теги: Mediascope , телезрители , аудитория , телетрансляция , Чемпионат мира по футболу - 2018 ...
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