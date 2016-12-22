Матч с Египтом по популярности на ТВ в Москве обошел игру с саудовцами

Трансляция второй встречи сборной России на чемпионате собрала почти 2,5 млн московских зрителей. За игрой с Саудовской Аравией следили 1,98 млн жителей столицы

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Телетрансляция матча Россия — Египет на чемпионате мира по футболу собрала в Москве на 505 тыс. больше зрителей, чем игра России с Саудовской Аравией. Такие предварительные данные приводит исследовательская компания Mediascope.

Трансляция игры со сборной Египта собрала почти 2,5 млн москвичей (17,5% от общего числа жителей столицы). При этом 4,78 млн москвичей следили за ходом мачта в течение хотя бы одной минуты. У матча Россия — Саудовская Аравия эти показатели составили 1,98 млн (13,9%) и 3,68 млн соответственно.

Особенно популярна трансляция встречи Россия — Египет была у мужчин старше 18 лет: таких телезрителей в Москве было 1,25 млн, то есть примерно половина от общего числа тех, кто следил за игрой по телевизору.

От всех москвичей, у кого в момент игры был включен телевизор, доля тех, кто выбрал именно эту передачу, составила 49,9%.

Согласно подсчетам по всей стране, игру сборных России и Саудовской Аравии, которая стала матчем открытия чемпионата, посмотрели в прямом эфире почти 9 млн человек. Эта трансляция стала самым популярным телесобытием года.

Сборную Саудовской Аравии российская команда разгромила со счетом 5:0, сборную Египта обыграла 3:1. Для Египта это стало вторым поражением на чемпионате: 15 июня команда проиграла сборной Уругвая (0:1). После встречи с Россией стало известно, что Федерация футбола Египта не будет продлевать контракт с главным тренером сборной — аргентинским специалистом Эктором Купером.​