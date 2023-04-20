Крупнейшая платформа самиздата раскрыла заработки писателей

Большинство независимых писателей, издающих книги самостоятельно, не зарабатывают на своих произведениях. До 1 млн руб. в год получают лишь 2% авторов самиздата. Спросом в этом сегменте пользуются нон-фикшен книги

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Только 2% авторов в сегменте самиздата (так называются произведения, выпускаемые силами самих писателей) по итогам 2022 года заработали на продажах своих книг от 200 тыс. до 1 млн руб. Такую статистику на основе своих внутренних данных представили РБК в компании Rideró — крупнейшей по количеству изданий российской платформе самиздата, по данным Российской книжной палаты. За последние три года доля авторов в сегменте самиздата с такими заработками стабильна и не менялась. Максимальная сумма роялти одного автора в прошлом году составила 1,3 млн руб. (деталей об авторах и произведениях Rideró не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность информации).

Чем известна платформа Rideró Издательский сервис Rideró был запущен в 2014 году издателем Александром Касьяненко, бывшим топ-менеджером издательства «Дрофа» Александром Остапенко и главой digital-агентства JetStyle Алексеем Кулаковым. По собственным данным Rideró на январь 2023 года, с помощью сервиса за все время его работы было опубликовано 128 тыс. книг, а число пользователей составляло около 679 тыс. человек. Книги сервиса распространяются в том числе через платформы «Литрес», Amazon, Google Play, Ozon, AliExpress и Wildberries, а также в традиционной рознице — магазинах «Читай-город», «Буквоед», «Библио-Глобус» и магазине «Москва» на Тверской. По данным Российской книжной палаты за 2022 год, Rideró (юридическое название — «Издательские решения») входит в десятку крупнейших российских издательств, выпустивших наибольшее количество непериодических изданий (876). Среди тех, кто специализируется конкретно на самиздате, Rideró в этом рейтинге лидер.

Около 11,8% авторов в 2022 году заработали на продажах своих книг от 20 тыс. до 199 тыс. руб., подсчитали в Rideró. Наименьшие заработки — менее 20 тыс. в год — получают авторы, написавшие только одну книгу, которые не используют продвижение и не рассказывают о произведении после публикации (таких около 20%). Большинство авторов самиздата на своих книгах не зарабатывают вовсе: по подсчетам Rideró, таких авторов 65–68%.

Что издают независимые писатели

О росте популярности самиздата в России в интервью РБК прежде рассказывал и президент одной из крупнейших российских издательских групп «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Так, по итогам 2022 года, по его словам, на самиздат пришлось 10–15% от общего количества продаваемой в России литературы с учетом того, что весь объем рынка составил около 200–250 млн экземпляров книг.

Ядро авторской аудитории в сегменте самиздата составляют люди от 31 до 50 лет — их почти половина, утверждают в Rideró. Около четверти авторов — люди старше 51 года: таких 26,3%. Сопоставима с ней и доля молодых писателей — не старше 30 лет: их 24% среди авторов самиздата. И если процентное соотношение по возрастам в последние годы почти не менялось, то в 2022 году впервые были зафиксированы изменения в гендерном соотношении авторов. Раньше перевес в 5–7% был в пользу мужчин, однако в прошлом году больше половины зарегистрированных на платформе авторов уже были женщины.

Изменилось и жанровое соотношение книг, публикуемых авторами самиздата. Большинство по-прежнему приходится на художественную литературу, но если в 2020–2021 годах на нон-фикшен приходился 31% опубликованных произведений, то в 2022-м его доля сократилась до 28%. При этом доля нон-фикшен книг среди опубликованных за все годы на Rideró составила 40,4%.

Однако спросом у читателей пользуются именно изданные независимыми писателями нон-фикшен книги: восемь из десяти самых продаваемых книг прошлого года — именно нехудожественные произведения. Рейтинг возглавляют «Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах» Романа Савина, «365 вопросов самому себе» Александры Метальниковой и Андрея Афонина и «Судьбалогия» Елены Царевой. В целом же читатели, по оценке Rideró, особенно активно покупали книги по обучению конкретным навыкам и профессиям: тестирование ПО, инвестиции и работа с Китаем, а также книги по самоанализу и психологии.