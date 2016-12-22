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«Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой»
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«Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой»
Технологии и медиа, 01:18
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«Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой»
Для исполнения правил хранения переписки и разговоров россиян, установленных правительством, необходимо сертифицированное оборудование, которого на рынке не хватает, заявили в «Ростелекоме»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Исполнение новых правил хранения текстовых сообщений и записей разговоров россиян (а также пересылаемых ими изображений, аудио- и видеозаписей) будет «затруднительным», заявили в «Ростелекоме».

«В связи с нехваткой на рынке сертифицированного оборудования и с учетом масштаба инфраструктуры компании «Ростелекому» будет затруднительно выполнить требования правил», — сообщили ТАСС в компании.

В «Мегафоне» новые правила назвали компромиссными. «Уровень затрат на реализацию, как мы сообщали ранее, по оценкам «Мегафона», составит 35-40 млрд рублей», — сказали в пресс-службе оператора.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила хранения операторами данных в рамках «закона Яровой», вступающего в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы должны хранить записи междугородных и международных телефонных переговоров (а также разговоров по радиотелефонной, спутниковой и иной связи) и текстовых сообщений россиян в течение в шести месяцев. Сообщения, переданные через интернет, должны будут храниться в течение 30 суток. По истечении срока хранения информация должна будет автоматически удаляться.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупреждали о том, что необходимость исполнения закона может привести к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотит инвестиционные бюджеты мобильных операторов. Затраты на​ исполнение «закона Яровой» МТС оценивал в 43 млрд руб., МГТС — в не более 17 млрд руб., «ВымпелКома» — в 63 млрд руб., «ЭР-Телеком Холдинг» —​ в около 50 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Ростелеком» , «Закон Яровой»
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