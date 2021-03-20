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Маск ответил на обвинения в использовании Tesla для шпионажа в Китае

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Илон Маск выступает на Форуме развития Китая - 2021 в Пекине (в формате видеоконференции)
Илон Маск выступает на Форуме развития Китая - 2021 в Пекине (в формате видеоконференции) (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

Гендиректор Tesla Илон Маск, выступая по видеосвязи на форуме развития Китая, отверг сообщения о том, что автомобили компании использовались для шпионажа.

«Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для этой компании были бы чрезвычайно серьезными», — заявил он (цитата по Bloomberg). — Например, если бы Tesla использовала машины для шпионажа в Китае или где бы то ни было в любой стране, нас бы просто закрыли».

Накануне Wall Street Joutnal со ссылкой на источники сообщила, что власти Китая ограничили использование электромобилей Tesla военными, сотрудниками предприятий стратегической важности и государственных ведомств. По данным газеты, в Пекине считают, что они могут представлять угрозу нацбезопасности. Reuters в свою очередь писал, что китайские военные запретили автомобилям Tesla заезжать на свои объекты из-за установленных в них камер, которые используются для управления транспортными средствами.

Маск в ходе выступления на форуме напомнил о недоверии властей США к китайской компании ByteDance, которая владеет сервисом видеосообщений TikTok. Администрация экс-президента Дональда Трампа утверждала, что приложение может передавать личные данные американцев властям Китая. Трамп также издал указ, обязывающий продать американский бизнес TikTok, пригрозив, что в противном случае приложение нельзя было бы скачивать в США. Сделку несколько раз переносили, WSJ писала, что администрация нынешнего главы государства Джо Байдена решила отложить план по принудительной продаже TikTok.

Материал дополняется.

Илон Маск Tesla шпионаж Китай
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